Little Nightmares 3 получила новый обзорный трейлер

Bandai Namco и Supermassive Games опубликовали новый Little Nightmares 3, в котором представлены новые элементы игрового процесса. В трейлере, несмотря на его краткость, быстро раскрывается суть игры: показаны многие ее особенности, уровни и новые возможности, открывающиеся перед игроком в этой мрачной и маленькой вселенной.

Вы играете за Лоу и Алоуна, двух лучших друзей с уникальными предметами: Лоу — лук, а Алоун — гаечный ключ. Применяя командную работу и умное использование специальных предметов, как лук и гаечный ключ, вы сможете преодолеть кишащие ужасами препятствия. Независимо от того, с кем вы играете — с другом или с искусственным интеллектом — вы будете полагаться на друг друга, чтобы открывать новые возможности и продвигаться вперед. Вокруг вас полно подсказок и возможностей, которые могут реализовать изобретательные игроки: стрелы Лоу помогут поразить высокие цели, прорвать веревки или сбить летающих врагов, а гаечный ключ Алона — это то, что нужно, чтобы давить оглушенных врагов, ломать преграды или управлять огромными механизмами.

Приготовьтесь к жутким локациям, пугающим врагам и полному загадок путешествию, которое начнется 10 октября 2025 года на консолях и ПК.