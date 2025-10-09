Стало известно точное время выхода Little Nightmares 3

Игрокам почти пришло время наконец-то окунуться в мир Little Nightmares 3 и исследовать новый мир с двумя новыми героями, Мелким и Одной. Несмотря на то, что игра разрабатывается другой студией, Supermassive Games, она по-прежнему сохраняет традиционные для серии элементы.

Издатель Bandai Namco сообщил точно время выхода Little Nightmares 3 по всему миру, чтобы вы могли точно знать, когда вы с друзьями наконец-то сможете поиграть в неё вместе благодаря добавленному в эту игру режиму онлайн-кооператива.

На консолях игра выйдет в полночь по МСК с 9 на 10 октября. На ПК разблокировка произойдёт на час позже – 01:00 МСК 10 октября.