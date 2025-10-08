Twitch запустят эксклюзивные значки к релизу Little Nightmares 3

Twitch выпустит два эксклюзивных значка к релизу Little Nightmares 3

Twitch подготовили два новых глобальных значка к запуску платформера Little Nightmares 3. Их можно будет получить за участие в активностях на платформе. Оба бэйджа можно будет получить с 10 по 23 октября.

Чтобы забрать значки, нужно:

для получения Alone надо оформить подписку или подарить ее на любой канал, которые ведет трансляцию Little Nightmares 3.

для получения Low посмотреть 30 минут трансляции Little Nightmares 3.

Полная версия Little Nightmares III выйдет 10 октября 2025 году на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Демо-версия доступна бесплатно до официального релиза. Ожидается, что в игре будет больше загадочных локаций и скрытых сюжетных деталей, отсылающих к предыдущим играм серии.