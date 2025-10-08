ЧАТ ИГРЫ
Little Nightmares 3 10.10.2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Кооператив
8.3 148 оценок

Twitch запустят эксклюзивные значки к релизу Little Nightmares 3

Solstice Solstice

Twitch подготовили два новых глобальных значка к запуску платформера Little Nightmares 3. Их можно будет получить за участие в активностях на платформе. Оба бэйджа можно будет получить с 10 по 23 октября.

Чтобы забрать значки, нужно:

  • для получения Alone надо оформить подписку или подарить ее на любой канал, которые ведет трансляцию Little Nightmares 3.
  • для получения Low посмотреть 30 минут трансляции Little Nightmares 3.

Полная версия Little Nightmares III выйдет 10 октября 2025 году на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Демо-версия доступна бесплатно до официального релиза. Ожидается, что в игре будет больше загадочных локаций и скрытых сюжетных деталей, отсылающих к предыдущим играм серии.

Комментарии:  1
Lich_713

А что за значки и где их использовать?