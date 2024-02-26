Отмененный бесплатный платформер LittleBigPlanet утек в сеть

Компания Sony Interactive Entertainment совместно с разработчиками из студии Sumo Digital еще в 2013 году намеревались выпустить самостоятельный спин-офф LittleBigPlanet Hub. Проект представлял собой компиляцию первых двух частей серии LittleBigPlanet и должен был стать полностью бесплатным, но так и не добрался до релиза. Спустя более десяти лет после отмены проекта в сети неожиданно обнаружили работоспособный билд игры.

Как сообщается, в сеть утекла внутренняя бета-версия LittleBigPlanet Hub для PlayStation 3. Российскому сообществу фанатов игры удалось раздобыть оригинальные исходники проекта и сделать их пригодными для запуска на взломанной консоли. Теперь у игроков есть возможность самостоятельно оценить игровой процесс отмененного платформера.

Некоторые пользователи уже успели опробовать игру и отчитались о работоспособности сборки. Несмотря на то, что это лишь бета-версия, платформер он работает плавно и без заметных ошибок на PS3 или через эмуляторы консоли. При этом игра выглядит завершенной и содержит в себе несколько десятков уровней для прохождения.