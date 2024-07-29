Гойда, братья! Состоялся анонс сиквела "Русов против ящеров"

Разработчики theBratans и Smola Games Studio готовят для нас продолжение "Русов против ящеров", которое обещает быть еще более эпичным, безумным и насыщенным экшеном, чем первая часть.

В новой части игры ящеры, под руководством таинственных покровителей, разработали новые технологии и готовят масштабное вторжение на земли русов. Гиперборея объята пламенем, Байкал отравлен ядовитыми отходами заводов, и только славные богатыри могут противостоять этой угрозе.

В продолжении нас ждет: