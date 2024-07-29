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Русы против Ящеров 2 1-й квартал 2025 г.
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица, Юмор
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Гойда, братья! Состоялся анонс сиквела "Русов против ящеров"

butcher69
Новости

Разработчики theBratans и Smola Games Studio готовят для нас продолжение "Русов против ящеров", которое обещает быть еще более эпичным, безумным и насыщенным экшеном, чем первая часть.

В новой части игры ящеры, под руководством таинственных покровителей, разработали новые технологии и готовят масштабное вторжение на земли русов. Гиперборея объята пламенем, Байкал отравлен ядовитыми отходами заводов, и только славные богатыри могут противостоять этой угрозе.

В продолжении нас ждет:

  • Расширенный мир: Игроки смогут исследовать разнообразные локации, от русских деревень до древних русовских городищ и мрачных земель ящеров.
  • Новые возможности: Помимо традиционных сражений, игрокам предстоит кататься на динозаврах, взаимодействовать с окружающей средой (например, обнять берёзку) и выполнять разнообразные задания.
  • Персонажи: Каждый из богатырей обладает уникальными способностями и стилем боя, что позволяет игрокам выбрать персонажа под свой стиль игры.
  • Кооператив: Прохождение игры в кооперативном режиме позволит игрокам объединиться с друзьями и вместе противостоять полчищам ящеров.
  • Глубокий лор: Игра предлагает богатый и проработанный мир со своей историей и мифологией.
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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ого, оно уже даже выглядит довольно неплохо.
Ролик эпичен. :))

5
illero

Чисто под пиво вечером с друзьями норм, посмеяться на пару часов

2
Саша Борцов

как минимум лучше чем смута.

0
PanKotovsky

Смута здорового человека)

-1
ОТСТУПНИК Style

офигеть

0
SOLUS5678

Мда)))

0
vzglydizugla

Пора менять концепцию, повторение одного и того же стеба уныло.

0
Александр Дантес

Да вы сэр ни как в игры "играть" любите и цените творчество - с этим вы завязывайте! xD

0
Пользователь ВКонтакте

Ну типа стёб должен в качество перерасти или вам реально нравится стёб? // Илья Дроздов

0
Пользователь ВКонтакте

Не секрет) // Илья Дроздов

0
Миханик Шестеренкин

Русы против Смуты.

-2
PolGhost

Выглядит как тупая херня

0
Бенедикт Вольфрамович

Трешак 2

0
Wolfenstein

даж картиньку из варкрафта 1 и 2 стырели на обложку себе! браво, грант освоен !

0
Brock_Harrison

Смута здорового человека, команда новичков сделали то что суперпрофи за 2 года и миллиард рублей не смогли сделать.

0
Ellie Williams

а потом что, русы не против ящеров 2?

-1
yasnook87

поугарали и хватит, но оказалось‚ что дурачков подпивасов можно и подоить.

-1
Александр Дантес

Гойда, братья! Докажем же все дружно что лох не мамонт.

-1
Despot_Aspid

Я уже писал что какой то прорыв на фронте треша и вот опять)).

-1
JayShriRama

уважаемо)

-1
Пользователь ВКонтакте

Гойда // Александр Феоктистов

-2
sergeu78

вроде бы пытаются юморить, но какой-то непонятный юмор. хотя может паралель с орками

-2