Гойда, братья! Состоялся анонс сиквела "Русов против ящеров"

Разработчики theBratans и Smola Games Studio готовят для нас продолжение "Русов против ящеров", которое обещает быть еще более эпичным, безумным и насыщенным экшеном, чем первая часть.
В новой части игры ящеры, под руководством таинственных покровителей, разработали новые технологии и готовят масштабное вторжение на земли русов. Гиперборея объята пламенем, Байкал отравлен ядовитыми отходами заводов, и только славные богатыри могут противостоять этой угрозе.
В продолжении нас ждет:
- Расширенный мир: Игроки смогут исследовать разнообразные локации, от русских деревень до древних русовских городищ и мрачных земель ящеров.
- Новые возможности: Помимо традиционных сражений, игрокам предстоит кататься на динозаврах, взаимодействовать с окружающей средой (например, обнять берёзку) и выполнять разнообразные задания.
- Персонажи: Каждый из богатырей обладает уникальными способностями и стилем боя, что позволяет игрокам выбрать персонажа под свой стиль игры.
- Кооператив: Прохождение игры в кооперативном режиме позволит игрокам объединиться с друзьями и вместе противостоять полчищам ящеров.
- Глубокий лор: Игра предлагает богатый и проработанный мир со своей историей и мифологией.
Ого, оно уже даже выглядит довольно неплохо.
Ролик эпичен. :))
Чисто под пиво вечером с друзьями норм, посмеяться на пару часов
как минимум лучше чем смута.
Смута здорового человека)
офигеть
Мда)))
Пора менять концепцию, повторение одного и того же стеба уныло.
Да вы сэр ни как в игры "играть" любите и цените творчество - с этим вы завязывайте! xD
Ну типа стёб должен в качество перерасти или вам реально нравится стёб? // Илья Дроздов
Не секрет) // Илья Дроздов
Русы против Смуты.
Выглядит как тупая херня
Трешак 2
даж картиньку из варкрафта 1 и 2 стырели на обложку себе! браво, грант освоен !
Смута здорового человека, команда новичков сделали то что суперпрофи за 2 года и миллиард рублей не смогли сделать.
а потом что, русы не против ящеров 2?
поугарали и хватит, но оказалось‚ что дурачков подпивасов можно и подоить.
Гойда, братья! Докажем же все дружно что лох не мамонт.
Я уже писал что какой то прорыв на фронте треша и вот опять)).
уважаемо)
Гойда // Александр Феоктистов
вроде бы пытаются юморить, но какой-то непонятный юмор. хотя может паралель с орками