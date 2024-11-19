Lollipop Chainsaw RePOP получила статус играбельной на Steam Deck

Новое сообщение продюсера Lollipop Chainsaw RePOP Йосими Ясуды принесло хорошие новости для пользователей портативного ПК от Valve. Ремастер Lollipop Chainsaw от Dragami Games был официально протестирован Valve и признан полностью пригодным для игры на Steam Deck.

И хотя вы уже можете официально скачать и даже начать играть в RePOP на Steam Deck, полного статуса «Проверено» она еще не получила. Обычно с такими играми проблем не возникает, однако по словам Valve, игры с таким статусом просто могут потребовать дополнительных действий по настройке от пользователя для идеальной игровой среды.

Ремастер экшена 2012 года от Grasshopper Manufacture с элементами hack-and-slash был выпущен 12 сентября для PC (Steam), PS5, Xbox Series X❘S и Nintendo Switch. За это время игра добилась коммерческого успеха, а также продолжает получать обновления.

В частности, Dragami Games собирается изменить цены на RePOP в Steam, в зависимости от региона. Кроме того, в ближайшее время игра получит обновление с исправлением частоты кадров на Nintendo Switch.

Релиз Lollipop Chainsaw RePOP на PS4 и Xbox One состоится 2 декабря.