Разработчики Lollipop Chainsaw RePOP поделились деталями режима "Кошмар"

Студия Dragami Games поделилась подробностями о грядущем бесплатном обновлении режима «Кошмар» (Nightmare Mode) для Lollipop Chainsaw RePOP, который должен выйти уже в апреле этого года.

Режим «Кошмар» открывается после того, как игрок получит счастливую концовку в режиме Original Mode или RePOP Mode. В этом режиме Джульетта становится легендарным охотником на зомби и сражается с более смертоносными врагами в мрачной, похожей на сон версии средней школы Сан-Ромеро.

Среди них - мощные гантели и повязка скорости, которые будут доступны в начале режима «Кошмар». Остальные предметы можно будет приобрести во внутриигровом магазине в рамках режима.

Спойлер

Мощные гантели (High-Power Dumbbells) - увеличивают силу атаки.

Повязка скорости (Speed Armband) - увеличивает скорость атаки.

Крылатые кроссовки (Winged Sneakers) - увеличивает скорость передвижения.

Мощность двигателя (Power Engine) - увеличивает скорость передвижения бензопилы.

Умный чип (Smart Chip) - ускоряет эффекты Sparkle Hunting.

Цепной двигатель (Chain Motor) - ускоряет QTE.

Скоростная зарядка (High-Speed Loader) - увеличивает скорость стрельбы из бластера.

Спецрюкзак (Special Backpack) - увеличивает максимальный запас патронов.

Кроме того, пройдя 6-й этап, игроки смогут получить легендарный навык охотника на зомби «Аура легенды», который увеличивает размер бензопилы Джульетты и дальность ее атаки.

Пробудившиеся способности также можно перенести в другие режимы (Original Mode, RePOP Mode и Time Attack). Включение и отключение эффектов этих способностей, за некоторыми исключениями, можно произвести в меню опций.