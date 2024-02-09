Разработчики ремастера Lollipop Chainsaw показали новый скриншот игры

Руководитель Dragami Games опубликовал на сайте X (Twitter) новый скриншот из Lollipop Chainsaw RePOP. В своем посте глава компании Ёсими Ясуда написал, что получил множество запросов об игре, но на данный момент не может сообщить ни о платформах, ни о трейлере к игре.

Lollipop Chainsaw RePOP была анонсирована в июле 2022 года как ремейк экшена с элементами hack-and-slash, вышедшего в 2012 году. Хотя изначально игра планировалась к выходу в 2023 году, в августе Dragami Games сообщала о переносе релиза на 2024 год. При этом проект был переориентирован с ремейка на ремастер.

В прошлом Ясуда рассказывал, что боевая система в Lollipop Chainsaw RePOP будет улучшена, чтобы сделать ее более интересной для поклонников современных экшенов. По его словам, в ремастере будет адаптирована частота вращения бензопилы, что должно убрать эффект заторможенности, так же как и улучшено время отклика на ввод команд поддержки и комбо-атак бензопилой, плюс станет лучше движение камеры.