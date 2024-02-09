Разработчики ремастера Lollipop Chainsaw показали новый скриншот игры

Руководитель Dragami Games опубликовал на сайте X (Twitter) новый скриншот из Lollipop Chainsaw RePOP. В своем посте глава компании Ёсими Ясуда написал, что получил множество запросов об игре, но на данный момент не может сообщить ни о платформах, ни о трейлере к игре.
Lollipop Chainsaw RePOP была анонсирована в июле 2022 года как ремейк экшена с элементами hack-and-slash, вышедшего в 2012 году. Хотя изначально игра планировалась к выходу в 2023 году, в августе Dragami Games сообщала о переносе релиза на 2024 год. При этом проект был переориентирован с ремейка на ремастер.
В прошлом Ясуда рассказывал, что боевая система в Lollipop Chainsaw RePOP будет улучшена, чтобы сделать ее более интересной для поклонников современных экшенов. По его словам, в ремастере будет адаптирована частота вращения бензопилы, что должно убрать эффект заторможенности, так же как и улучшено время отклика на ввод команд поддержки и комбо-атак бензопилой, плюс станет лучше движение камеры.
Напоминает те отвратительные фанатские ролики из ютуба, имеющие названия типа: «как мог бы выглядеть ремастер [вставить название любой игры]».
та же графика, но лужи с отражениями появились
вот это кра..... CAL, по другому и не скажешь
Ремастер без RTX? Странно...
А как же лужи, хотя, может это без технологии.
Я не знаю нафига они замлрачиваются над тем, что в этой игре вообще не важно. Какие-то улучшенные отражения. Да нафиг они тут сдались? Просто сделайте новую модельку Джульет, поднимите разрешение текстур и общее разрешение. Все. Прошел почти всю игру на RPCS3 и графонистые отражения или тени там вообще не нужны. Туда же и комбо атаки. В игре дальше открывается пушка и дают патроны, есть спецприем когда шкала заполнена. Так что перелопачивать боевку нет смысла. Комбо кста тоже можно открыть. Крч работа ради работы. Уже бы давно выпустили порт с улучшенными текстурами и моделькой главной героини и все.