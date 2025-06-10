Создатель Lollipop Chainsaw: "Цензура разрушает саму суть игры"

Всё больше споров вызывает цензура в игровой индустрии - и среди тех, кто категорически против любых правок оригинального контента, оказался Ёсими Ясуда, геймдизайнер Lollipop Chainsaw.

По словам Ясуды, цензура лишает игры их оригинальной задумки:

Я был привержен тому, чтобы добросовестно воссоздать RePOP без цензуры. Это было не только для того, чтобы оправдать ожидания игроков, но и для того, чтобы отразить наше творческое видение как оригинальной команды разработчиков. С самого начала мы стремились создать экшен c сильным женским протагонистом и в итоге получилась Джульетта - персонаж, которую полюбили многие игроки по всему миру.



С этой целью я вложил свою страсть в каждый аспект персонажа: ее выражение лица, ее акробатические движения в костюме чирлидерши, ее игривые жесты, радужные эффекты, когда она побеждает зомби, и ее очаровательный косплей. Я считаю, что все эти элементы являются важными компонентами, которые сделали Lollipop Chainsaw по-настоящему уникальной игрой в жанре экшн, любимой фанатами.



Поэтому цензурирование любого из этих элементов нанесло бы ущерб самой сути работы, которую мы намеревались создать, и это то, с чем я никогда не смогу согласиться. Причина, по которой я оставался приверженным сохранению игры без цензуры до самого конца, заключалась в том, что у нас, оригинальной команды, было четкое видение этой работы.

Чаще всего цензура угождает лишь узкой группе людей, которая обычно даже не играет в эти проекты. Разработчикам следует помнить, что их основная аудитория - это фанаты.