Создатель Lollipop Chainsaw: "Цензура разрушает саму суть игры"

Всё больше споров вызывает цензура в игровой индустрии - и среди тех, кто категорически против любых правок оригинального контента, оказался Ёсими Ясуда, геймдизайнер Lollipop Chainsaw.
По словам Ясуды, цензура лишает игры их оригинальной задумки:
Я был привержен тому, чтобы добросовестно воссоздать RePOP без цензуры. Это было не только для того, чтобы оправдать ожидания игроков, но и для того, чтобы отразить наше творческое видение как оригинальной команды разработчиков. С самого начала мы стремились создать экшен c сильным женским протагонистом и в итоге получилась Джульетта - персонаж, которую полюбили многие игроки по всему миру.
С этой целью я вложил свою страсть в каждый аспект персонажа: ее выражение лица, ее акробатические движения в костюме чирлидерши, ее игривые жесты, радужные эффекты, когда она побеждает зомби, и ее очаровательный косплей. Я считаю, что все эти элементы являются важными компонентами, которые сделали Lollipop Chainsaw по-настоящему уникальной игрой в жанре экшн, любимой фанатами.
Поэтому цензурирование любого из этих элементов нанесло бы ущерб самой сути работы, которую мы намеревались создать, и это то, с чем я никогда не смогу согласиться. Причина, по которой я оставался приверженным сохранению игры без цензуры до самого конца, заключалась в том, что у нас, оригинальной команды, было четкое видение этой работы.
Чаще всего цензура угождает лишь узкой группе людей, которая обычно даже не играет в эти проекты. Разработчикам следует помнить, что их основная аудитория - это фанаты.
Цензура вредит играм как и ряд неких табу. // Zan Kai
Надо Запретить Цензуру в Мире и тогда всё будет крута, классно и по настоящему как оно должно быть, а то ишь что выдумали прикрывать срамоту которую нельзя прикрывать ибо это естественно, а как говориться всё что естественно то не безобразно, вот так вот, так что господа и дамы надо выступать за Запрет на Цензуру чтобы Цензура не разрушала саму суть Человечества, о как.
Клоун. Тут речь не об том, чтобы прикрыть фансервис в игре, ориентированной на 18+ аудиторию. Хотя это уже абсурдно- дети должны смотреть мультики, а не лезть в игры для мужиков.
Речь об политической цензуре. В Европе запрещено всё, что не нравится неграм. В Рaшке - под защитой церковь, как основной инструмент контроля толпы властями (наравне с зомбоящиком). В Китае запрещено поминать "Тяньаньмен". Причём все эти примеры цензуры- используются не ради безопасности и спокойствия народа, а ради личной выгоды властей.
Иосиф Сталин и Саддам Хусейн?))
Просто игры уже не продаются без нарисованных тёток.😂 // Александр Чуркин
Есть игры, которые очень грамотно или с сарказмом тёток добавляют, а есть пaрaши по типу cпeрмa блейд - геймплея нет, а тити есть. // Дима Мишима
Ну типа того.) // Александр Чуркин
"Разработчикам следует помнить, что их основная аудитория - это фанаты." - замечательные и правильные слова.
Че со свободой выражения амырыка? Не лучшие деньки да? Эх 😃