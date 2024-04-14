В Lollipop Chainsaw RePOP будет доступна функция захвата цели

В игре Lollipop Chainsaw RePOP появятся новые возможности. Ремастер слэшера для PS3 будет иметь значительные изменения в некоторых механиках, особенно в бою и в целом в пользовательском опыте.

В сообщении на сайте X директор игры Йосими Ясуда подтвердил, что Джульетта сможет использовать функцию захвата цели. Это значит, что вместо того, чтобы "зацикливаться" только на движущихся существах, бластер сможет автоматически расстреливать всех живых мертвецов, которые окажутся поблизости.

А еще новые настройки Lollipop Chainsaw RePOP позволят стрелять автоматически - просто удерживая кнопку. Эти изменения призваны сделать игровой процесс более универсальным и не требующим использования бензопилы.

Новая опция № 2 для RePOP - это новая опция для бластера. В оригинальной игре бластер был сложен в управлении и мог использоваться только для отстрела налетающих зомби, а бензопила оставалась основным оружием до самого конца. В RePOP опции автоблокировки и скорострельности бластера позволят игрокам насладиться отличным от бензопилы геймплеем.

Lollipop Chainsaw RePOP находится в разработке для консолей и ПК. Пока не сообщается о сроках выхода и поддерживающих платформах.