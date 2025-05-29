Выживание в новом виде: The Long Dark получила масштабное графическое обновление

The Long Dark, культовая игра на выживание от Hinterland, получила масштабное графическое обновление, которое вывело ее визуальную составляющую на новый уровень. В преддверии выхода финального пятого эпизода истории Wintermute и продолжения Blackfrost разработчики решили кардинально переработать внешний вид игры, чтобы сохранить ее уникальную атмосферу и привлечь новых поклонников.
The Long Dark выделяется среди других survival-игр своей потрясающей природой: здесь нет орд зомби или бесконечных построек — только холод, дикая природа и борьба за выживание в бескрайних лесах и заснеженных просторах. Благодаря новым настройкам и улучшениям графики игра стала еще красивее и реалистичнее: обновлены тени, сглаживание, и туман, а также улучшено расстояние прорисовки и добавлены эффекты размытия движения. Все эти нововведения доступны игрокам с мощными системами, что делает The Long Dark настоящим визуальным шедевром среди survival-игр.
Кроме визуальных улучшений, разработчики оперативно внесли исправления в игровой процесс. Недавние изменения в системе приготовления пищи, ограничившие использование испорченных ингредиентов, вызвали технические трудности, из-за чего игроки могли столкнуться с недоступностью некоторых рецептов. Hinterland временно отменили эти нововведения и продлили срок хранения консервов, чтобы избежать неудобств для фанатов.
Лучше бы 5 эпизод пораньше сделали, чем занимались хeр пойми чем...
Это стандартная проблема всех инди долгостроев,особенно,если у разрабов есть патреон и подобное.Пока игра в разработке,она приносит деньги,а как выйдет в окончательный релиз,то выпадет из информационного поля и про неё все быстро забудут.Вот все и тянут с самими ожидаемыми фишками и релизом до последнего.
Зомбоид передает прЮвет. 12 лет в раннем доступе.
масштабное графическое обновление А на каком движке игра. Называется -решейд
масштабное графическое обновление 🤣Решейд впиндюрили -красавцы-баблооооо
Вот кстати про сроки хранения консервов- там дикий трабл, в таком холоде обычная килька в томате в закрытом виде "проижвет" лет 100, ей будет пофигу, рыбу свежую можно 3 месяца хоть таскать в таком холоде, если оставлять рюкзак на улице, божежтвоюдушумедь, мороз ниже нуля до 40, там все продукты хранятся как в промышленном холодосе, у меня всю зиму лежало 38 кг грибов, хотя там температура меньше, всю зиму готовили супы, еле сожрали.