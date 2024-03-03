Последнее обновление Lords of the Fallen улучшило режим производительности, но ухудшило визуальные эффекты

Буквально на днях HexWorks выпустила новое обновление Lords of the Fallen, в котором внесены изменения по оптимизации. Хотя оно и улучшило режим производительности на PS5, похоже, это произошло за счет визуального ухудшения качества.
Это заметил пользователь Reddit HappyHappyGamer, который упомянул, что последний патч существенно ухудшил визуальные эффекты различных аспектов игры. Вы можете проверить изображения ниже для сравнения (первое изображение до патча, второе – после).
Пропали статуи:
Убраны шторы:
Ковер (вуаль?) убрана с лестницы:
Детали пола пропали:
Меньше объектов на экране:
Хотя с последним патчем производительность игры улучшилась, похоже, за это приходится платить. Это не просто пониженные текстуры, но и отдельные графические элементы, которые были удалены, чтобы помочь улучшить производительность игры. В некоторых случаях параметры тени и освещения также были нарушены.
Unreal Engine 5, а ну понятно... Движок бы вырезали из игры и проблема сама решилась.
Как же игра бездушная. хватило на 5 часиков.