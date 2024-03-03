Последнее обновление Lords of the Fallen улучшило режим производительности, но ухудшило визуальные эффекты

Сиквел хардкорной экшен-RPG Lords of the Fallen от новых разработчиков.

На протяжении веков народ страдал от злобного божества Адира, пока, наконец, он не был свергнут. Однако бог нетленен... По прошествии многих тысячелетий Адир должен воскреснуть. Вам предстоит взять на себя роль одного из прославленных Тёмных Крестоносцев и отправиться в путешествие между миром живых и миром мёртвых. Во время этого приключения вам предстоит встретить множество персонажей и столкнуться со сложными боссами.

Чтобы избавиться от бога-дьявола Адира, вам придётся столкнуться с ужасами двух разных вселенных. Земля живых имеет свои собственные трудности, но кошмарный подземный мир мёртвых таит в себе невыразимые муки.

Пройдите масштабную одиночную кампанию самостоятельно или пригласите второго игрока, чтобы вместе сыграть в непрерывной сетевой многопользовательской игре. Но будьте осторожны — герои из других миров могут вторгнуться в ваш мир и использовать это в своих интересах.