Гонки и усложненные рейды: для LOST ARK вышло обновление "Затмение"

Astrum Entertainment выпустила февральское обновление под названием «Затмение» для LOST ARK. В игре появились временные игровые события, рейды и Хранитель Хаоса.
«Падение Камена» — это усложненная гонка за первенство. Геймерам необходимо пройти рейд, доступный на двух уровнях сложности. На обычном уровне событие состоит из трех фаз, а в героическом — из четырех. Для прохождения потребуется группа из восьми человек.
В обновлении «Затмение» появилась система «Трансцендентности» — она улучшает базовые эффекты снаряжения с помощью древней магии. Для изготовления потребуются материалы, которые можно получить при прохождении рейда на Владыку Фетрании Камена.
В игру добавили нового Хранителя Хаоса — Вескаля. Битва с ним открыта игрокам, которые достигли 1630 уровня снаряжения. Кроме того, в LOST ARK появилось событие «Гран-при Шустрые старты». В гонке победит одна из двух команд, которая первой наберет 600 очков.