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Lost Ark 07.11.2018
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, Открытый мир
7.1 309 оценок

LOST ARK получила обновление "Предвестники тьмы"

Simple Jack
Новости

Компания Astrum Entertainment выпустила обновление «Предвестники тьмы» для LOST ARK. Нововведениям посвятили отдельный трейлер.

Геймеров ждут сюжетная линия «Камен: Пролог» и событие «Волдан: Экстремальный режим», в рамках которого они сразятся с мощной древней сущностью, угрожающей Акрасии. Также пользователи смогут опробовать обновленное поместье и измененные классы. Подробнее об особенностях патча можно узнать по ссылке.

В декабре 2023 года Astrum Entertainment поделилась планами развития LOST ARK на первый квартал 2024-го. Геймеров ждут боевой пропуск, новый остров, система трансценденции и многое другое.

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