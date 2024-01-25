LOST ARK получила обновление "Предвестники тьмы"

Изометрическое MMORPG, обладающая поразительно огромным и детально проработанным миром, в котором все дышит свободой. Проникнувшись ею, выберите понравившийся класс и отправляйтесь прямиком в бой.

Вариативность боевой системы не оставит равнодушными любителей ураганных слешеров. Быстрая игровая механика подразумевает и наличие бойцов дальнего боя, таких как маги, охотники, а также призыватели, что пользуются помощью существ из потусторонних измерений.

Открытый мир дозволено исследовать за штурвалом собственного корабля, бороздя бескрайние морские просторы, населенные и другими игроками, причем не всегда добрыми. Да и вам необязательно быть хорошим. Игра не раз подбросит моральный выбор, призванный испытать вашу терпимость, жадность и верность окружающим. Что для вас важнее? Репутация или собственное обогащение?