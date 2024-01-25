LOST ARK получила обновление "Предвестники тьмы"

Компания Astrum Entertainment выпустила обновление «Предвестники тьмы» для LOST ARK. Нововведениям посвятили отдельный трейлер.
Геймеров ждут сюжетная линия «Камен: Пролог» и событие «Волдан: Экстремальный режим», в рамках которого они сразятся с мощной древней сущностью, угрожающей Акрасии. Также пользователи смогут опробовать обновленное поместье и измененные классы. Подробнее об особенностях патча можно узнать по ссылке.
В декабре 2023 года Astrum Entertainment поделилась планами развития LOST ARK на первый квартал 2024-го. Геймеров ждут боевой пропуск, новый остров, система трансценденции и многое другое.