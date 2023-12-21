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Lost Ark 07.11.2018
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, Открытый мир
7.1 307 оценок

Промокод и подарки: в LOST ARK вышло обновление "Свет Судьбы"

Simple Jack
Новости

Astrum Entertainment выпустила обновление «Свет Судьбы» в LOST ARK, в рамках которого в игре появились сюжетные задания и новогодние подарки.

В LOST ARK добавили промокод с праздничным подарком — он действует до 24 января 2024 года. После активации награда появится в разделе «Мои предметы».

Промокод:

  • HAPPYNEWYEAR2024

В новой сюжетной линии «Свет Судьбы» геймерам предстоит узнать, что произошло в протекторате Священной Империи. Игроки должны собрать доказательства и свидетелей, после чего выбрать путь, который определит будущее всей Акрас.

В обновлении для LOST ARK появился новый уровень репутации. Для его получения игрокам необходимо выполнять задания, узнавая историю героев, и добиться «Превознесения».

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