Промокод и подарки: в LOST ARK вышло обновление "Свет Судьбы"

Astrum Entertainment выпустила обновление «Свет Судьбы» в LOST ARK, в рамках которого в игре появились сюжетные задания и новогодние подарки.
В LOST ARK добавили промокод с праздничным подарком — он действует до 24 января 2024 года. После активации награда появится в разделе «Мои предметы».
Промокод:
- HAPPYNEWYEAR2024
В новой сюжетной линии «Свет Судьбы» геймерам предстоит узнать, что произошло в протекторате Священной Империи. Игроки должны собрать доказательства и свидетелей, после чего выбрать путь, который определит будущее всей Акрас.
В обновлении для LOST ARK появился новый уровень репутации. Для его получения игрокам необходимо выполнять задания, узнавая историю героев, и добиться «Превознесения».