Cтратегическая ролевая игра Lost Eidolons выходит на консолях 24 августа ©

Пошаговая стратегическая ролевая игра Lost Eidolons будет запущена для PlayStation 5 и Xbox Series 24 августа, объявили издатель PID Games и разработчик Ocean Drive Studio. В Японии физическое издание для PlayStation 5 выйдет 25 октября.

Lost Eidolons впервые была запущена для ПК в Steam 13 октября 2022 года.

Lost Eidolons — это пошаговая тактическая ролевая игра с захватывающим кинематографическим повествованием, действие которой происходит в угасающей империи, раздираемой гражданской войной. Возьмите на себя роль очаровательного капитана наемников Идена и проведите его группу союзников через эпические сражения на классическом пошаговом поле боя. Возглавьте восстание и подготовьтесь к грядущим битвам, совершенствуя свою стратегию по возвращению империи.