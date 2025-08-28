ЧАТ ИГРЫ
Lost Soul Aside 29.08.2025
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.4 107 оценок

Демо Lost Soul Aside выйдет одновременно с релизом игры

IKarasik IKarasik

Lost Soul Aside получит демоверсию прямо в день релиза. Экшен-RPG выходит завтра, 29 августа, и уже сейчас считается одним из самых заметных проектов для PlayStation этого года. До этого маркетинг игры был достаточно сдержан, но теперь у фанатов появился новый повод для обсуждений.

История расскажет о сироте Кэйзере, который отправляется в путешествие по разным мирам и измерениям вместе с загадочной Ариной, чтобы спасти свою сестру. Визуальный стиль и сражения явно вдохновлены Final Fantasy, что неудивительно, ведь именно эта серия стала источником вдохновения для создателя игры — Яна Бина.

  • Демо будет доступно одновременно с релизом полной версии.
  • Игрокам дадут сразиться с двумя боссами — Королевой Роз и Командиром Виктором.
  • Сохранения из демо не перенесутся в финальную игру.
  • Версия доступна только для PlayStation 5. В Австралии, Японии и Новой Зеландии демо уже доступно для загрузки, а в других регионах появится 29 августа.

Разработка Lost Soul Aside длилась более десяти лет. Сначала это был любительский проект Яна Бина, но позже PlayStation поддержала идею и помогла превратить её в полноценный релиз под студией UltiZero Games. Сегодня Lost Soul Aside называют «новой большой японской RPG, сделанной в Китае», и релиз обещает стать важным событием для жанра.

14
7
Комментарии: 7
Serj77777

Что-то мне подсказывает,что Сони опять положила болт,на оптимизацию игры на ПК.)

2
CRAZY rock GAME

Когда такое было, ты эксклюзивы имеешь виду, через пару часиков скачаю тогда скажу

Кирилл Ренкевич

Ещё 4ч до релиза капец

1
vvvjust
Версия доступна только для PlayStation 5

Досвидули

Razyobchenko

Чел, не забывай, для какой на самом деле "великой консоли" (ага), делалась эта игра.

2
mikron0612

Наверное имеется в виду, что демка доступна только на Сони. Сама игра выйдет в стиме и в эпике

2
vvvjust mikron0612

Так и я об этом, что демки в стиме не будет, а только на мыловарне

1