Демо Lost Soul Aside выйдет одновременно с релизом игры

Lost Soul Aside получит демоверсию прямо в день релиза. Экшен-RPG выходит завтра, 29 августа, и уже сейчас считается одним из самых заметных проектов для PlayStation этого года. До этого маркетинг игры был достаточно сдержан, но теперь у фанатов появился новый повод для обсуждений.
История расскажет о сироте Кэйзере, который отправляется в путешествие по разным мирам и измерениям вместе с загадочной Ариной, чтобы спасти свою сестру. Визуальный стиль и сражения явно вдохновлены Final Fantasy, что неудивительно, ведь именно эта серия стала источником вдохновения для создателя игры — Яна Бина.
- Демо будет доступно одновременно с релизом полной версии.
- Игрокам дадут сразиться с двумя боссами — Королевой Роз и Командиром Виктором.
- Сохранения из демо не перенесутся в финальную игру.
- Версия доступна только для PlayStation 5. В Австралии, Японии и Новой Зеландии демо уже доступно для загрузки, а в других регионах появится 29 августа.
Разработка Lost Soul Aside длилась более десяти лет. Сначала это был любительский проект Яна Бина, но позже PlayStation поддержала идею и помогла превратить её в полноценный релиз под студией UltiZero Games. Сегодня Lost Soul Aside называют «новой большой японской RPG, сделанной в Китае», и релиз обещает стать важным событием для жанра.
Что-то мне подсказывает,что Сони опять положила болт,на оптимизацию игры на ПК.)
Когда такое было, ты эксклюзивы имеешь виду, через пару часиков скачаю тогда скажу
Ещё 4ч до релиза капец
Досвидули
Чел, не забывай, для какой на самом деле "великой консоли" (ага), делалась эта игра.
Наверное имеется в виду, что демка доступна только на Сони. Сама игра выйдет в стиме и в эпике
Так и я об этом, что демки в стиме не будет, а только на мыловарне