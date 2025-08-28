Демо Lost Soul Aside выйдет одновременно с релизом игры

Lost Soul Aside получит демоверсию прямо в день релиза. Экшен-RPG выходит завтра, 29 августа, и уже сейчас считается одним из самых заметных проектов для PlayStation этого года. До этого маркетинг игры был достаточно сдержан, но теперь у фанатов появился новый повод для обсуждений.

История расскажет о сироте Кэйзере, который отправляется в путешествие по разным мирам и измерениям вместе с загадочной Ариной, чтобы спасти свою сестру. Визуальный стиль и сражения явно вдохновлены Final Fantasy, что неудивительно, ведь именно эта серия стала источником вдохновения для создателя игры — Яна Бина.

Демо будет доступно одновременно с релизом полной версии.

Игрокам дадут сразиться с двумя боссами — Королевой Роз и Командиром Виктором.

Сохранения из демо не перенесутся в финальную игру.

Версия доступна только для PlayStation 5. В Австралии, Японии и Новой Зеландии демо уже доступно для загрузки, а в других регионах появится 29 августа.

Разработка Lost Soul Aside длилась более десяти лет. Сначала это был любительский проект Яна Бина, но позже PlayStation поддержала идею и помогла превратить её в полноценный релиз под студией UltiZero Games. Сегодня Lost Soul Aside называют «новой большой японской RPG, сделанной в Китае», и релиз обещает стать важным событием для жанра.