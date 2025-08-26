ЧАТ ИГРЫ
Lost Soul Aside 29.08.2025
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.4 104 оценки

Lost Soul Aside получит патч первого дня с несколькими улучшениями

Осталось всего три дня до официального запуска Lost Soul Aside, игры в жанре hack and slash и экшен-RPG, которая разрабатывалась около 10 лет.

В официальном профиле игры в социальных сетях было опубликовано сообщение о подготовке патча первого дня, нацеленного на оптимизацию, доработку, улучшения и даже дополнительную полировку.

Ultizero Games рекомендует игрокам скачать патч первого дня, чтобы в полной мере насладиться игрой. Это позволит вам насладиться Lost Soul Aside в наилучших условиях.

Подробности обновления первого дня

  • Оптимизация производительности и повышение стабильности для более плавного игрового процесса
  • Улучшенные визуальные эффекты
  • Общие настройки звука для создания более захватывающего звукового ландшафта
  • Финальная доработка и улучшения игрового процесса на протяжении всего приключения

В Lost Soul Aside вы отправляетесь в эпическое путешествие, чтобы спасти свою сестру и человечество от захватчиков из других измерений.

Игра сочетает в себе напряжённый экшен и стилизованные бои с врагами и гигантскими боссами, а также возможность создавать впечатляющие комбо, решать головоломки и развивать навыки в героическом приключении.

Lost Soul Aside выйдет 29 августа на ПК и PS5.

