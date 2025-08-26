Lost Soul Aside получит патч первого дня с несколькими улучшениями

Осталось всего три дня до официального запуска Lost Soul Aside, игры в жанре hack and slash и экшен-RPG, которая разрабатывалась около 10 лет.
В официальном профиле игры в социальных сетях было опубликовано сообщение о подготовке патча первого дня, нацеленного на оптимизацию, доработку, улучшения и даже дополнительную полировку.
Ultizero Games рекомендует игрокам скачать патч первого дня, чтобы в полной мере насладиться игрой. Это позволит вам насладиться Lost Soul Aside в наилучших условиях.
Подробности обновления первого дня
- Оптимизация производительности и повышение стабильности для более плавного игрового процесса
- Улучшенные визуальные эффекты
- Общие настройки звука для создания более захватывающего звукового ландшафта
- Финальная доработка и улучшения игрового процесса на протяжении всего приключения
В Lost Soul Aside вы отправляетесь в эпическое путешествие, чтобы спасти свою сестру и человечество от захватчиков из других измерений.
Игра сочетает в себе напряжённый экшен и стилизованные бои с врагами и гигантскими боссами, а также возможность создавать впечатляющие комбо, решать головоломки и развивать навыки в героическом приключении.
Lost Soul Aside выйдет 29 августа на ПК и PS5.