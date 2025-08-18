Новый трейлер Lost Soul Aside демонстрирует способности главного героя

Lost Soul Aside — новейшая игра от инициативы Sony China Hero Project. После многих лет затишья, когда некоторые даже сомневались в её релизе, игра наконец-то выходит на рынок.

Чтобы подготовить игроков к запуску, который состоится в конце этого месяца, Sony выпустила новый трейлер игры. Видео под названием «Arena Power» демонстрирует некоторые из новых способностей, которые появятся в распоряжении игроков. Арена — великий дракон, представленный в игре, который наделяет главного героя способностями атаки, исцеления и защиты.

Узнайте, как способности Арены усилят ваш боевой потенциал. Увеличьте силу атаки, защититесь от урона и исцеляйтесь посреди хаоса. Освойте развивающиеся способности Арены и используйте каждый бой в свою пользу.

Отправьтесь в эпическое путешествие, чтобы спасти свою сестру и всё человечество от захватчиков из других измерений в Lost Soul Aside, стильной однопользовательской приключенческой ролевой игре. Выполняйте молниеносные комбо, осваивайте новые навыки и улучшайте оружие, побеждая грозных врагов и колоссальных боссов в динамичных боях.

Выход Lost Soul Aside запланирован на 29 августа 2025 года на ПК и PlayStation 5.