ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lost Soul Aside 29.08.2025
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.3 103 оценки

Новый трейлер Lost Soul Aside демонстрирует способности главного героя

monk70 monk70

Lost Soul Aside — новейшая игра от инициативы Sony China Hero Project. После многих лет затишья, когда некоторые даже сомневались в её релизе, игра наконец-то выходит на рынок.

Чтобы подготовить игроков к запуску, который состоится в конце этого месяца, Sony выпустила новый трейлер игры. Видео под названием «Arena Power» демонстрирует некоторые из новых способностей, которые появятся в распоряжении игроков. Арена — великий дракон, представленный в игре, который наделяет главного героя способностями атаки, исцеления и защиты.

Узнайте, как способности Арены усилят ваш боевой потенциал. Увеличьте силу атаки, защититесь от урона и исцеляйтесь посреди хаоса. Освойте развивающиеся способности Арены и используйте каждый бой в свою пользу.

Отправьтесь в эпическое путешествие, чтобы спасти свою сестру и всё человечество от захватчиков из других измерений в Lost Soul Aside, стильной однопользовательской приключенческой ролевой игре. Выполняйте молниеносные комбо, осваивайте новые навыки и улучшайте оружие, побеждая грозных врагов и колоссальных боссов в динамичных боях.

Выход Lost Soul Aside запланирован на 29 августа 2025 года на ПК и PlayStation 5.

15
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
kedmaker
Новый трейлер Lost Soul Aside

Soul? Всё понятно - опять soulslike

4
ДЕНИСКА_омск

знатно эффектами нагадили

WerGC

куета