Новый 22-х минутный геймплейный трейлер LUNA ABYSS

Новый мрачный научно-фантастический хоррор-FPS действие которого разворачивается в огромной заброшенной мегаструктуре глубоко под поверхностью инопланетной луны. В игре вы берете на себя роль заключенного по имени Фоукс, которому поручено проникнуть в мегаструктуру и восстановить забытые технологии. По пути вы узнаете больше о падении тех, кто построил это место.

В трейлере было продемонстрирован старт игры, встреча с неким "незнакомцем", две пушки и битву с боссом.

LUNA ABYSS пока не имеет даты релиза.