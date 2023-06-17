Luna Abyss TBA
6.6 33 оценки

Новый 22-х минутный геймплейный трейлер LUNA ABYSS

Ганс Рудольф Гигер

Новый мрачный научно-фантастический хоррор-FPS действие которого разворачивается в огромной заброшенной мегаструктуре глубоко под поверхностью инопланетной луны. В игре вы берете на себя роль заключенного по имени Фоукс, которому поручено проникнуть в мегаструктуру и восстановить забытые технологии. По пути вы узнаете больше о падении тех, кто построил это место.

В трейлере было продемонстрирован старт игры, встреча с неким "незнакомцем", две пушки и битву с боссом.

LUNA ABYSS пока не имеет даты релиза.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Юра Тотсамый

Научно фантастический хоррор это круто, но только когда он от третьего лица.

-1