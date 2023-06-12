Анонсирован кооперативный стелс-хоррор Macabre ©

Weforge Studio анонсировала свою новую игру Macabre на выставке PC Gaming Show. Macabre — это кооперативный стелс-хоррор, в котором игроки отправляются в захватывающее путешествие по бесконечным линиям времени в нестабильном временном разрыве. Под руководством Банджо, эксцентричного отшельника с неясным прошлым, игроки отправятся вглубь разлома, чтобы найти источник ужасающих аномалий.

Macabre предлагает повторяемый игровой цикл, захватывающую прогрессию и возможность играть в одиночку или с друзьями. Игра разработана с учетом глубины и реиграбельности, предлагая уникальные локации, захватывающее искусство и звук, хитрых существ и щепотку темной комедии.

Разработанная на Unreal Engine 5 для ПК, Macabre стремится донести захватывающий и ужасающий опыт высококлассных однопользовательских хоррор-игр до многопользовательской аудитории. Weforge собирается выпустить однопользовательскую демоверсию в ближайшее время, дата выхода и цена раннего доступа будут объявлены позже.