Новая MMO от создателей Metin2 переживает не лучшие времена. Игра продержалась на рынке всего год и официально закроется на следующей неделе. Однако это произошло на неделю раньше, но неофициально, из-за системной ошибки.
По словам разработчиков Mad World, произошел "серьезный системный сбой", в результате чего серверы игры были отключены. Это было не запланированное отключение, в результате которой разработчики потеряли доступ к игре и сайту. Как только проблема будет устранена, они снова запустят Mad World.
Вот только есть ли в этом смысл? Официальное закрытие игры намечено на 4 июля. Неизвестно, будет ли команда откладывать закрытие из-за проблем или ничего не изменится в этом плане. В общем, с Mad World уже можно попрощаться.
Mad World закроется через неделю
Новая MMO от создателей Metin2 переживает не лучшие времена. Игра продержалась на рынке всего год и официально закроется на следующей неделе. Однако это произошло на неделю раньше, но неофициально, из-за системной ошибки.
Первый раз про неё слышу, а стиль прям хорош. Походу маркетинг нулевой. Решили что только запустят и их баблом забросают. Не работает так(
XD
Слава яйцам, это была худшая поделка на моей памяти, учитывая, что разрабы ещё с гордостью заявляли, что они не хотят торопиться и желают выкатить идеально отполированный продукт. Результат был настолько на 180 градусов, насколько это вообще возможно.