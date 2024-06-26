Mad World закроется через неделю

Вы приходите в себя в царстве демонов, лишённый воспоминаний о прошлом. Единственное, что вы чувствуете — это первобытный страх, раздирающая боль, всепоглощающее отчаяние и зловещее безумие, проникающее в самые глубины вашего сознания.

Но вы не можете сдаться. Не здесь, не сейчас. Чтобы выжить в этом извращённом мире, вам предстоит отыскать осколки своего прошлого, собрать по кусочкам свою личность и противостоять кошмарам, таящимся в каждой тени. Только познав себя, вы сможете найти силы, чтобы дать отпор легионам демонов и самому безумию, пожирающему этот мир.

Первое, что бросается в глаза в Mad World — это уникальный визуальный стиль. Каждый уголок этого мира нарисован вручную, создавая неповторимую атмосферу безумия и извращённости. Вас ждут встречи с разными монстрами — уродливыми, странными, но в то же время завораживающе притягательными. Боссы в Mad World — это настоящие воплощения кошмаров, вдохновлённые мифами Ктулху и другими тёмными легендами.

И конечно же Mad World — это не только атмосфера и стиль. Это ещё и напряжённые сражения, в которых вам предстоит проявить всю свою ловкость и тактическое мышление. Боевая система основана на механике Moving Shot, позволяющей динамично перемещаться по полю боя и уклоняться от атак врагов. Навыки вашего персонажа ориентированы на сражения против целых групп противников, что делает каждую битву сложным испытанием.

В отличие от многих других RPG, в Mad World нет чёткого разделения на классы. Вместо этого ваши боевые возможности зависят от экипированного оружия. Поэтому экспериментируйте с различными видами вооружения, стараясь найти свой стиль игры.

Разработчики этой игры делают большой упор на многопользовательский контент, стремясь создать живое и активное сообщество игроков. PVE и PVP — неотъемлемые части игрового процесса, дающие возможность сражаться бок о бок с другими выжившими или проверить свои навыки в битвах против реальных противников.