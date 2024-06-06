Maelstrom получит переиздание в VK Play

Спустя 17 лет после оригинального релиза культовая стратегия в реальном времени Maelstrom: The Battle for Earth Begins от российской студии KD Vision (К-Д ЛАБ) готовится к возвращению. Переиздание игры будет доступно эксклюзивно на платформе VK Play, а его выход запланирован на 16 июня 2024 года.
Важно отметить, что грядущий релиз не является полноценным ремастером, а представляет собой переиздание русской версии Maelstrom с рядом улучшений и доработок. Тем не менее, разработчики обещают поддержку игры и выпуск патчей после релиза.
Среди заявленных особенностей переиздания Maelstrom:
- Добавление новых функций и возможностей игрового процесса.
- Улучшенный баланс игры для более комфортного опыта.
- Поддержка современных разрешений экрана вплоть до 4K.
- Оптимизация для стабильной работы на многопоточных процессорах.
- Многочисленные исправления ошибок и прочие доработки.
блин это круто конечно что продвигают отечественный мгмзин, да ещё и наша студия, но всё равно хотелось бы в стиме, и цены чёт нет пока
Боже. Наши я смотрю решили начать перепродавать старые игры как периметр, я её если че брал за 150 р лицуху, правда уже не знаю зачем ожидал увидеть что-то на подобии варкрафт 3 с героями, не оправдала,посмотрим как они цену заломят теперь за даже не ремастер а просто переиздание