Maelstrom получит переиздание в VK Play

Спустя 17 лет после оригинального релиза культовая стратегия в реальном времени Maelstrom: The Battle for Earth Begins от российской студии KD Vision (К-Д ЛАБ) готовится к возвращению. Переиздание игры будет доступно эксклюзивно на платформе VK Play, а его выход запланирован на 16 июня 2024 года.

Важно отметить, что грядущий релиз не является полноценным ремастером, а представляет собой переиздание русской версии Maelstrom с рядом улучшений и доработок. Тем не менее, разработчики обещают поддержку игры и выпуск патчей после релиза.

Среди заявленных особенностей переиздания Maelstrom: