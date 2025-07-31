На Xbox стартовала предзагрузка Mafia: The Old Country

Предзагрузка Mafia: The Old Country уже доступна для обладателей предзаказов и владельцев мобильного приложения Xbox. Её размер на консолях Xbox Series относительно небольшой — 41,34 ГБ.
Вчера издатель 2K Games и разработчик Hangar 13 объявили точно время выхода Mafia: The Old Country. Игра выйдет на ПК 7 августа 2025 года в 19:00 МСК, а 8 августа в 02:00 МСК – на консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5.
The Old Country будет представлять собой линейную приключенческую игру с упором на повествование, отказавшись от концепции открытого мира предыдущей игры.
Там чего, денуво будет? Беда... // Артем Артем
Артем, все верно, а еще и ue5, так что игра не для обладателей слабых пк и неспособных купить хотя бы офку) // Дмитрий Дементьев
Комп потянет с лихвой, не переживай. А вот без защиты скачал торрент бы точно ибо не вижу смысла платить условно 4+к за сингл на 15 часов. Ну ничего, купим офлайн активацию за 300р) // Артем Артем
Логика у тебя как у настоящего халявщика. Найдёт любую причину лишь бы не покупать.
Не многие в нее поиграют, ну в принципе игра будет шлак, увы.
у тебя такой же шлак в подписках , и ничего ,кто захотел поиграл и кайфанул)
Скорей всего хуже первой и второй части это 99%
Ждём в зеленом магазе // Алексей Русич
У игры защита Denuvo // Денис Астафьев
Скачаю пираточку на ps5.