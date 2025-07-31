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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.5 466 оценок

На Xbox стартовала предзагрузка Mafia: The Old Country

monk70 monk70

Предзагрузка Mafia: The Old Country уже доступна для обладателей предзаказов и владельцев мобильного приложения Xbox. Её размер на консолях Xbox Series относительно небольшой — 41,34 ГБ.

Вчера издатель 2K Games и разработчик Hangar 13 объявили точно время выхода Mafia: The Old Country. Игра выйдет на ПК 7 августа 2025 года в 19:00 МСК, а 8 августа в 02:00 МСК – на консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5.

The Old Country будет представлять собой линейную приключенческую игру с упором на повествование, отказавшись от концепции открытого мира предыдущей игры.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Там чего, денуво будет? Беда... // Артем Артем

10
Пользователь ВКонтакте

Артем, все верно, а еще и ue5, так что игра не для обладателей слабых пк и неспособных купить хотя бы офку) // Дмитрий Дементьев

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Комп потянет с лихвой, не переживай. А вот без защиты скачал торрент бы точно ибо не вижу смысла платить условно 4+к за сингл на 15 часов. Ну ничего, купим офлайн активацию за 300р) // Артем Артем

7
JustA_NiceGuy Пользователь ВКонтакте

Логика у тебя как у настоящего халявщика. Найдёт любую причину лишь бы не покупать.

11
KookyPentheus

Не многие в нее поиграют, ну в принципе игра будет шлак, увы.

10
Лидер Мур

у тебя такой же шлак в подписках , и ничего ,кто захотел поиграл и кайфанул)

11
Денис Сидоров 5

Скорей всего хуже первой и второй части это 99%

Пользователь ВКонтакте

Ждём в зеленом магазе // Алексей Русич

Пользователь ВКонтакте

У игры защита Denuvo // Денис Астафьев

1
Pravdarub

Скачаю пираточку на ps5.