На Xbox стартовала предзагрузка Mafia: The Old Country

Предзагрузка Mafia: The Old Country уже доступна для обладателей предзаказов и владельцев мобильного приложения Xbox. Её размер на консолях Xbox Series относительно небольшой — 41,34 ГБ.

Вчера издатель 2K Games и разработчик Hangar 13 объявили точно время выхода Mafia: The Old Country. Игра выйдет на ПК 7 августа 2025 года в 19:00 МСК, а 8 августа в 02:00 МСК – на консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5.

The Old Country будет представлять собой линейную приключенческую игру с упором на повествование, отказавшись от концепции открытого мира предыдущей игры.