ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.4 492 оценки

Релизный трейлер Mafia: The Old Country напоминает о семье

monk70 monk70

Журналисты уже опубликовали свои обзоры Mafia: The Old Country, а Hangar 13 представила новый трейлер, чтобы предвосхитить её релиз.

Mafia: The Old Country получила средние оценки от журналистов

Рассказчик — Энцо Фавара, бывший наёмный рабочий, который присоединяется к семье Торризи в Сицилии 1900-х годов. Он погружается в преступный мир, чтобы улучшить себя и добиться признания, но очевидно, что за всё приходится платить, и приходится чем-то жертвовать.

В этом линейном однопользовательском приключенческом боевике игрокам предстоит выполнять различные задания Торриси: от проникновения на виллы до гонок и уничтожения конкурирующих гангстеров. Хотя Энцо может использовать разнообразное огнестрельное оружие, ножи также важны, независимо от того, крадётесь ли вы или бросаете вызов врагам на благородные смертельные поединки.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

21
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
QuickUqbar
8
Tommy.
5
Bibendi

Клоуна наверняка поставили дубоголовые, не секущие тему))

PuaJl4eJl Bibendi

Тут все всем клоунов ставят)

Константин335

Лучше бы предзагрузку открыли

5
Лидер Мур

это точно! осталось уже меньше часа, а ее нету(((

1
Константин335 Лидер Мур

Да вообще печально. Я планировал сегодня поиграть, но так как игра по моему времени выйдет в 23:00, пока скачаю, уже время будет примерно 00:30. Что ж, теперь поиграю только завтра

Real Slim Shady

Анимации дерганные

3
kotasha

Игра AA и цена 50$ это говорит явно о не высоком бюджете, UE может топы на колени ставить.

3
WerGC

ну почему все так криво неужели нельзя было сделать все как надо

2
Константин335

Да нормально, все в духе первой и второй части

2
kotasha

Похоже игра уровня AA так бы цена была бы 70$, жалко что от своего движка отказались.

2
PuaJl4eJl
1
Bibendi

Лео Галанте и тут засветился. Правда помолодевший 😉😜

1
ThoughtfulGerardo

я уверен игра пойдет на райзен 5 5600.4060ртх.16 ОЗУ ...ток надо ждать патчей

Лидер Мур

меняй плашки на 32 , 16 это до 2022 было актуально

Kenn1y Лидер Мур

И сейчас актуально для большинства проектов, почти ничего в 4К столько не жрет.

Лидер Мур Kenn1y

актуально для кого?? )))) у меня в простое с браузером уже больше 8 гигов нету, какие 16 могут быть актуальны?))))) это не комфортно, разве что для привыкших к лагам ребяткам, которые перед запуском игры, закрывают все приложения и прочее, кек

Scorpion_GamePlay

Жду мод на Торето Вин Дизеля