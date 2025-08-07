Релизный трейлер Mafia: The Old Country напоминает о семье

Журналисты уже опубликовали свои обзоры Mafia: The Old Country, а Hangar 13 представила новый трейлер, чтобы предвосхитить её релиз.
Рассказчик — Энцо Фавара, бывший наёмный рабочий, который присоединяется к семье Торризи в Сицилии 1900-х годов. Он погружается в преступный мир, чтобы улучшить себя и добиться признания, но очевидно, что за всё приходится платить, и приходится чем-то жертвовать.
В этом линейном однопользовательском приключенческом боевике игрокам предстоит выполнять различные задания Торриси: от проникновения на виллы до гонок и уничтожения конкурирующих гангстеров. Хотя Энцо может использовать разнообразное огнестрельное оружие, ножи также важны, независимо от того, крадётесь ли вы или бросаете вызов врагам на благородные смертельные поединки.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Клоуна наверняка поставили дубоголовые, не секущие тему))
Тут все всем клоунов ставят)
Лучше бы предзагрузку открыли
это точно! осталось уже меньше часа, а ее нету(((
Да вообще печально. Я планировал сегодня поиграть, но так как игра по моему времени выйдет в 23:00, пока скачаю, уже время будет примерно 00:30. Что ж, теперь поиграю только завтра
Анимации дерганные
Игра AA и цена 50$ это говорит явно о не высоком бюджете, UE может топы на колени ставить.
ну почему все так криво неужели нельзя было сделать все как надо
Да нормально, все в духе первой и второй части
Похоже игра уровня AA так бы цена была бы 70$, жалко что от своего движка отказались.
Лео Галанте и тут засветился. Правда помолодевший 😉😜
я уверен игра пойдет на райзен 5 5600.4060ртх.16 ОЗУ ...ток надо ждать патчей
меняй плашки на 32 , 16 это до 2022 было актуально
И сейчас актуально для большинства проектов, почти ничего в 4К столько не жрет.
актуально для кого?? )))) у меня в простое с браузером уже больше 8 гигов нету, какие 16 могут быть актуальны?))))) это не комфортно, разве что для привыкших к лагам ребяткам, которые перед запуском игры, закрывают все приложения и прочее, кек
Жду мод на Торето Вин Дизеля