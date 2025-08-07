Релизный трейлер Mafia: The Old Country напоминает о семье

Журналисты уже опубликовали свои обзоры Mafia: The Old Country, а Hangar 13 представила новый трейлер, чтобы предвосхитить её релиз.

Рассказчик — Энцо Фавара, бывший наёмный рабочий, который присоединяется к семье Торризи в Сицилии 1900-х годов. Он погружается в преступный мир, чтобы улучшить себя и добиться признания, но очевидно, что за всё приходится платить, и приходится чем-то жертвовать.

В этом линейном однопользовательском приключенческом боевике игрокам предстоит выполнять различные задания Торриси: от проникновения на виллы до гонок и уничтожения конкурирующих гангстеров. Хотя Энцо может использовать разнообразное огнестрельное оружие, ножи также важны, независимо от того, крадётесь ли вы или бросаете вызов врагам на благородные смертельные поединки.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.