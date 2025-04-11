Создатели Mafia: The Old Country случайно раскрыли дату релиза

Одна из самых интересных утечек за последние несколько часов касается Mafia: The Old Country, новой части в знаменитой криминальной саге от 2K и Hangar 13. Согласно тому, что появилось на странице Steam, игра должна официально выйти 8 августа 2025 года. Хотя дата не была публично объявлена разработчиками, пост, похоже, проскользнул по ошибке, в результате чего заранее была раскрыта часть информации, которая, вероятно, предназначалась для более масштабного объявления.
Подробности появились в Steam, где также было упомянуто специальное мероприятие с участием Ника Бейнса (президента студии), Алекса Кокса (геймд-директора) и Томаса Хебичека (режиссёра-постановщика), в котором будет прослеживаться 23-летняя история франшизы Mafia. Во время встречи, запланированной в Бостоне, будет показан неопубликованный контент о разработке игры, а участники смогут получить эксклюзивные призы. Те, кто не сможет присутствовать физически, все равно смогут следить за обновлениями и сюрпризами через официальные социальные каналы.
Mafia: The Old Country обещает перенести игроков назад во времени, на Сицилию начала двадцатого века, чтобы исследовать истоки организованной преступности в самом сердце Средиземноморья. Игра основана на Unreal Engine 5, обещающем первоклассный визуальный опыт и кинематографическое повествование. Это также будет более линейная игра, чем третья часть.
надеюсь получше игра будет чем про негра хотя и про негра раза три прошол норм)
3-я часть многим не зашла, но мне понравился концепт "отжим" бизнесов.
Ранее такую фишку геймплея встречал в The Godfather II (но там как по мне покруче это всё сделано)
Надеюсь здесь тоже будут присутствовать подобные элементы, но без духоты какая была в тройке
щя прошол гшост брекпоинт все активности заняли у меня 130 часов жизни и не жалеюкласно сделана игра) ну нудно везде бегать по острову и одно и тоже но норм) стрелба понравилась по головам) графика в 2к капекц щикарна на ультрах под 150 фпс) монитор в 2к 24 дюйма 165 герц10 бит цвета щикар дос
Если бы в 3 части сделали управление как в 2, я бы наверное перепрошёл игру. А так, хватило одного раза при релизе.
Вне сомнений. Особенно не хватает физики авто из второй...Ух как бы сильно тройка была лучше от этого
Я смотрел обзоры, все её хейтили, поливали как только можно. Но в ноябре' 23 решил таки пройти. И надо же, я её прошёл за несколько дней запоем. Наиграл 70 часов что-ли. Выполнял все побочки, выращивал и толкал канабиоид, выполнял все поручения боссов. Мне тоже понравилось бизнес отжимать. Единственное что, гринд можно было бы сделать опциональным, по крайне мере по мере его отжатия, например, быстрее завоевать доверие глав районов. Ещё не очень понравился кусок во Вьетнаме, понимаю, что эир флэш бек, но гасить всех штурмом почти два часа мне не понравилось. Игра может и не шедевр, но она точно не заслуживает быть такой оплёванной. Да и поливают её наверное в основном те, кто не углублялся. И дальше первого района не стал проходить. После этого я совсем перестал слушать каких либо "авторитетных" обзорщиков. Пока сам не попробую, опираться на чье то мнение я не буду.
пс. Джон Донован крутой очень. Вот бы с ним тогда вышло ДЛЦ, только не пострелушки, а например расследование аля LA Noir.
еще перенесут вот увидите, это мода и тенденция в наше время
Только бы игра вышла хорошей
"Случайно"