Создатели Mafia: The Old Country случайно раскрыли дату релиза

Одна из самых интересных утечек за последние несколько часов касается Mafia: The Old Country, новой части в знаменитой криминальной саге от 2K и Hangar 13. Согласно тому, что появилось на странице Steam, игра должна официально выйти 8 августа 2025 года. Хотя дата не была публично объявлена ​​разработчиками, пост, похоже, проскользнул по ошибке, в результате чего заранее была раскрыта часть информации, которая, вероятно, предназначалась для более масштабного объявления.

Подробности появились в Steam, где также было упомянуто специальное мероприятие с участием Ника Бейнса (президента студии), Алекса Кокса (геймд-директора) и Томаса Хебичека (режиссёра-постановщика), в котором будет прослеживаться 23-летняя история франшизы Mafia. Во время встречи, запланированной в Бостоне, будет показан неопубликованный контент о разработке игры, а участники смогут получить эксклюзивные призы. Те, кто не сможет присутствовать физически, все равно смогут следить за обновлениями и сюрпризами через официальные социальные каналы.

Mafia: The Old Country обещает перенести игроков назад во времени, на Сицилию начала двадцатого века, чтобы исследовать истоки организованной преступности в самом сердце Средиземноморья. Игра основана на Unreal Engine 5, обещающем первоклассный визуальный опыт и кинематографическое повествование. Это также будет более линейная игра, чем третья часть.