В Mafia: The Old Country появятся внутриигровые покупки

Рейтинг ESRB для Mafia: The Old Country показал, что в игре будут присутствовать микротранзакции. Решение Hangar 13 и Take-Two уже вызвало первые споры, так как по сути франшиза является однопользовательской.

В игре, получившей рейтинг «M» (17+), будут присутствовать вымогательства, убийства и стрельба из оружия, включая ножи и дробовики, а также сцены в борделях, использование ненормативной лексики и другие элементы, которые создают атмосферу мафиозного мира. В свою очередь, напоминание о «внутриигровых покупках» указывает на наличие в игре цифровых товаров, таких как скины, виртуальные монеты или сезонные пропуски, в соответствии с определением организации.

Отсутствие пометки « Includes Random Items» исключает лутбоксы и наводит на мысль о возможных сюжетных DLC, как это было в Mafia 3, или даже косметических предметах, как, например, в Mafia 2, связанных с кастомизацией автомобилей. Впрочем, пока неясно, в какой форме будут представлены микротранзакции.

Больше информации о Mafia: The Old Country станет известно 8 мая на выставке PAX East. Там Take-Two покажет геймплейный трейлер, а параллельно с ним выступит группа разработчиков.

Mafia: The Old Country должна появиться 8 августа на PS5, Xbox Series и PC, согласно предполагаемой утечке на официальной странице в Steam.