В Mafia: The Old Country появятся внутриигровые покупки

Рейтинг ESRB для Mafia: The Old Country показал, что в игре будут присутствовать микротранзакции. Решение Hangar 13 и Take-Two уже вызвало первые споры, так как по сути франшиза является однопользовательской.
В игре, получившей рейтинг «M» (17+), будут присутствовать вымогательства, убийства и стрельба из оружия, включая ножи и дробовики, а также сцены в борделях, использование ненормативной лексики и другие элементы, которые создают атмосферу мафиозного мира. В свою очередь, напоминание о «внутриигровых покупках» указывает на наличие в игре цифровых товаров, таких как скины, виртуальные монеты или сезонные пропуски, в соответствии с определением организации.
Отсутствие пометки « Includes Random Items» исключает лутбоксы и наводит на мысль о возможных сюжетных DLC, как это было в Mafia 3, или даже косметических предметах, как, например, в Mafia 2, связанных с кастомизацией автомобилей. Впрочем, пока неясно, в какой форме будут представлены микротранзакции.
Больше информации о Mafia: The Old Country станет известно 8 мая на выставке PAX East. Там Take-Two покажет геймплейный трейлер, а параллельно с ним выступит группа разработчиков.
Mafia: The Old Country должна появиться 8 августа на PS5, Xbox Series и PC, согласно предполагаемой утечке на официальной странице в Steam.
да пофиг вообще, ну будет шмот не белой рубашки по стандарту, а 5 баксов черная рубашка.
кому надо купит эти шмотки
Нет — этого вообще не должно быть в платной игре. Либо пусть игра будет по модели free-to-play распространятся. А то разработчики хотят и рыбку съесть, и... ещё сверху что-то получить. При этом хотя ещё и ценник на игры задрать до 80...100$ за копию. И как же им везёт с такими лояльными пользователями, вроде тебя.
А с другой стороны, ну какая разница если продаются платные скины? Никогда их не покупаю так как не вижу смысла в них. Вот если бы из игры вырезали какой то геймплей или еще что и потом продавали бы тогда другое дело
ну у кого то лишние бабки есть на скинчик, у меня нет
кому надо купит
пусть бабки залутают, мне не жалко
не жадничай
у игры даже денуво не будет, спиратишь если что вдруг
Когда для гта не выпускают сюжетных длс: жадные разрабы ненавидим вас
Когда для мафии заявлены сюжетные длс: жадные разрабы ненавидим вас
Вы определитесь уже, лицемеры мамкины
Либо мафия 4, либо КС2 будет игрой года
Шутник ты
Главное, чтобы не продавали всякую атрибутику, не соответствующую эпохе. Как было в Mafia 2: Definitive Edition, куда добавили тачки из Mafia 3, вообще в сеттинг не вписывающиеся. Я понимаю, фансервис, но атмосферу херит немного...
Этот "дефенитив" просто был создан для отмывки денег для продолжения работы над Mafia 1 remake. Им абсолютно было насрать на атмосферу так называемого "дефенитив эдишон". Есть оригинал, там вся атмосфера
Разве эти авто встречались во время игры?
Все денег хотят.Один уже заработал в Мир Танков,одной ногой в тюрьме.
Тревожный звонок, для оголтелых фанатов ремейка первой части от гараж 13. Чувствую вас накормят 😁 😆
Ну раньше времени не надо делать поспешных выводов. Как выйдет или подтвердят это там и узнаем
Походу хотят сделать как в GTA-5
Фатальная ошибка
О ноу нет нет нет только не это
Помню, как впервые увидел эти микротранзакции в Дед Спейс 3 и искренне не понимал - зачем они там, ведь игра прекрасно проходится и без них.
Пох, если игра хорошая
Для начала, хочу посмотреть на саму игру, а потом определюсь.
Дурной пример заразителен.
Значит покупать не буду а возьму в зелёном "магазине". В платные игры засовывать покупки за реальные деньги, это нонсенс, заразились у рокзвёзд и убейсофт с EA.
О, решили ещё одну серию игр убить!? )