Выходцы из Ubisoft представили уникальную музыкальную игру MAJJAM

Парижская студия Opus Major, основанная бывшими сотрудниками Ubisoft и других известных компаний, анонсировала свой дебютный проект — MAJJAM. Это многопользовательское музыкальное PvE-приключение, в котором музыка становится основой всего: от сражений до исследования мира. Разработка проекта пока находится на ранней стадии, однако уже сейчас на официальном сайте можно зарегистрироваться на участие в предстоящем плейтесте.

По словам создателей, главная цель MAJJAM — подарить игрокам возможность «вжиться» в музыкальный джем, даже не обладая музыкальными навыками. Каждое взаимодействие с окружающим миром и другими игроками происходит через ритм и мелодии, которые игроки создают вместе. Благодаря специальной технологии, игра автоматически гармонизирует все звуки, позволяя чувствовать себя полноценным участником импровизированного оркестра.

Сюжетно MAJJAM разворачивается в ярком мире, который подвергается разрушению под натиском загадочной силы под названием Kode — тьмы, порождающей смертоносные туманы и уничтожающей всё живое. Противостоять ей можно только через музыкальную энергию. Игроки смогут разблокировать и накапливать различные музыкальные способности, применять их в бою, решать головоломки и изменять мир вокруг себя, соединяя свои ритмы и мелодии с партнёрами по игре.

Каждый персонаж в MAJJAM — это не просто герой, а уникальный музыкальный образ с собственным тембром, инструментом и стилем. Командное взаимодействие становится ключом к преодолению препятствий и раскрытию тайн мира. MAJJAM — это не ритм-игра, а скорее музыкальное приключение с кооперативной составляющей, ориентированной на креатив и совместное самовыражение.

MAJJAM выйдет на ПК в Steam. Дата релиза пока не объявлена.