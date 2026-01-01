Команда NoData собирается начать работу над дубляжом Manhunt 2

Лидер команды NoData, известной в первую очередь по полному дубляжу культовой игры Rockstar Games Manhunt, скачать который можно уже сейчас, опубликовал в Телеграм-канале анонс работы над полной локализацией Manhunt 2:
Решил перепройти на днях с мыслью по типу «ну перепройду эту парашу, чтоб понимать, что мы дублируем» и по итогу выявил для себя…что игра то хорошая.Точно не хуже первой, местами в чём-то превосходящей даже. Сейчас мы разобрались с технической частью и готовы приступать к дубляжу этой на самом деле прикольной игрушки, посему объявляем набор в команду:переводчиков, технарей и актеров.Надеюсь, после нашего дубляжа отношение к недооцененной классике изменится
Сроки выхода дубляжа ещё неизвестны, однако авторы активно ищут людей, готовых помочь им в работе.
Клёвая игра, играл когда вышла, на пиратке из ларька, как же её тогда все поливали и журналюги и народ. Мне она зашла именно из-за сюжета, реалистичности артдизайна и графики. На пс2 игра выглядит несвойственно другим играм. Например камера, анимации - 99% пс2 игр не сравнятся с мэнхант2. Это было как некстген, но на пастгене. Жаль что рокстар ориентируется на попсу и бабки, у них были крутые нишевые игры ещё и кроме мэнханта, например гонки про контрабандистов - смуглерс. Журналюги размазали мэнхант2, а народ подхватил, но пиратки разбирали будь здоров. В мэнхант2 на пс2 есть фишка с микрофоном, если к приставке подключена гарнитура, то в неё можно говорить всякую хрень, а нпс охотники будут агриться и бежать в тень разобраться что за шум, а ты встречаешь молоточком или кирпичиком:) Стрельба офигеенная на то время с импактом, похлеще актуальной тогда gears of war. Т.к. в мэнханте есть и стелс, и рукопашка, и стрельба из-за укрытий и просто шмаляй. От хедшетов бошки взрываются фонтаном. Сюжет тоже был не сказочка, а псих-драма ( или драма про психов). Сюжет достойный фильма - как нечего делать. Гг не злодей, а жертва обстоятельств. Точно также в те времена засрали godhand от Миками. Что мэнхант2 что godhand - одни из лучших игр вообще всех времён, но признание получили спустя много лет и то в узких кругах. А на метакритике у них по баллов 50 висит - кринге от которого не убежать. Это так напоминание тем кто равняется на оценки меты и награды tga...
Не выпустят ни третьей части, ни римейка. Раньше такое мало цензурили, а сейчас относительно жёстко к этому относятся. Кстати странно, что игру захейтили именно после выхода на ПК. Когда игра была эксклюзивом на PSP и PS2, то к ней относились относительно лучше
Будет повод пройти эту игру на PS Vita
