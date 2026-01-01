Команда NoData собирается начать работу над дубляжом Manhunt 2

Лидер команды NoData, известной в первую очередь по полному дубляжу культовой игры Rockstar Games Manhunt, скачать который можно уже сейчас, опубликовал в Телеграм-канале анонс работы над полной локализацией Manhunt 2:

Решил перепройти на днях с мыслью по типу «ну перепройду эту парашу, чтоб понимать, что мы дублируем» и по итогу выявил для себя…что игра то хорошая.Точно не хуже первой, местами в чём-то превосходящей даже. Сейчас мы разобрались с технической частью и готовы приступать к дубляжу этой на самом деле прикольной игрушки, посему объявляем набор в команду:переводчиков, технарей и актеров.Надеюсь, после нашего дубляжа отношение к недооцененной классике изменится

Сроки выхода дубляжа ещё неизвестны, однако авторы активно ищут людей, готовых помочь им в работе.