Bungie показала геймплейный трейлер шутера Marathon - релиз в сентябре

Bungie проводит презентацию шутера Marathon, на которой представила первый геймплей, а также раскрыла точную дату релиза. Игра выйдет 23 сентября 2025 года. Кроме того, авторы анонсировали закрытую альфу — она стартует 23 апреля.
На запуске в Marathon будет шесть классов. В предстоящей альфе ожидаются только четыре — Locus, Blackbird, Glitch, Void. Закрытая альфа пройдет только в США и Канаде. Позднее авторы проведут тесты в других регионах.
В Marathon основное внимание уделяется кастомизации и системе «лута» — у персонажей есть уникальные способности, но игроки смогут формировать собственные билды с помощью экипировки, имплантов, гранат, оружия, рюкзаков, чипов и других элементов.
Marathon — командный шутер с элементами поиска и эвакуации добычи в духе Escape from Tarkov. Действие игры развернется на планете Тау Кита IV, а героями выступят кибернетические наемники.
Релиз Marathon состоится на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Привязка аккаунта PSN на ПК и платформе Microsoft не потребуется. Руководит проектом бывший гейм-директор Valorant Джо Зиглер.
Ничего особенного,обычный эстракшен шутер.Кому он нужен??
У Сони похоже много лишних денег...
им конкорда мало опять хуета какаята
дебилы выпускайте нормальные сингловые игры
Ждем очередного закрытия проекта
Выглядит стильно, крутой арт дизайн, но геймплейно пока не впечатляет.
Какой-то клон Apex Legends. Понимаю, если бы это было сделано за пачку семечек и год, но ведь это не так...
ApexLegends кстати еще и бесплатная.
до уровня таркова или колды. не дойти...
Выглядит как гоvно из жопы The Finals. Спасибо, не надо.
Второй раз продать Дестини? Толково! 👍
Мде...Такое гумно )))Зачем он нужен не понятно экстракшенов уже достаточно )Они реально это за деньги продавать хотят ? Мне кажется оно даже бесплатно не заинтересует )
Помню несколько лет назад Riot показала Valorant, и тогда все прям ядом плевались в монитор и пророчиле игре неизбежную и болезненную смерть. В итоге игра в топах твича и куча удитории.
Посмотрим, что с этим будет...
а че все в гневе от игры, есть какой то плохой бекграунд ?
остаётся только надеяться, что эта мультиплеерная херь провалится по продажам и количеству игроков и когда-нибудь Банджи вернутся к тому, что когда-то умели делать хорошую игру с сюжетом да и Сони наконец- то откажется от создания и поддержки всей этой срани