Bungie показала геймплейный трейлер шутера Marathon - релиз в сентябре

Bungie проводит презентацию шутера Marathon, на которой представила первый геймплей, а также раскрыла точную дату релиза. Игра выйдет 23 сентября 2025 года. Кроме того, авторы анонсировали закрытую альфу — она стартует 23 апреля.

На запуске в Marathon будет шесть классов. В предстоящей альфе ожидаются только четыре — Locus, Blackbird, Glitch, Void. Закрытая альфа пройдет только в США и Канаде. Позднее авторы проведут тесты в других регионах.

В Marathon основное внимание уделяется кастомизации и системе «лута» — у персонажей есть уникальные способности, но игроки смогут формировать собственные билды с помощью экипировки, имплантов, гранат, оружия, рюкзаков, чипов и других элементов.

Marathon — командный шутер с элементами поиска и эвакуации добычи в духе Escape from Tarkov. Действие игры развернется на планете Тау Кита IV, а героями выступят кибернетические наемники.

Релиз Marathon состоится на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Привязка аккаунта PSN на ПК и платформе Microsoft не потребуется. Руководит проектом бывший гейм-директор Valorant Джо Зиглер.