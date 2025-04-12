ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marathon 23.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.5 36 оценок

Bungie показала геймплейный трейлер шутера Marathon - релиз в сентябре

Simple Jack Simple Jack

Bungie проводит презентацию шутера Marathon, на которой представила первый геймплей, а также раскрыла точную дату релиза. Игра выйдет 23 сентября 2025 года. Кроме того, авторы анонсировали закрытую альфу — она стартует 23 апреля.

На запуске в Marathon будет шесть классов. В предстоящей альфе ожидаются только четыре — Locus, Blackbird, Glitch, Void. Закрытая альфа пройдет только в США и Канаде. Позднее авторы проведут тесты в других регионах.

В Marathon основное внимание уделяется кастомизации и системе «лута» — у персонажей есть уникальные способности, но игроки смогут формировать собственные билды с помощью экипировки, имплантов, гранат, оружия, рюкзаков, чипов и других элементов.

Marathon — командный шутер с элементами поиска и эвакуации добычи в духе Escape from Tarkov. Действие игры развернется на планете Тау Кита IV, а героями выступят кибернетические наемники.

Релиз Marathon состоится на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Привязка аккаунта PSN на ПК и платформе Microsoft не потребуется. Руководит проектом бывший гейм-директор Valorant Джо Зиглер.

Источник  
21
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Astah83

Ничего особенного,обычный эстракшен шутер.Кому он нужен??

12
PVV DIT

У Сони похоже много лишних денег...

7
WerGC

им конкорда мало опять хуета какаята

дебилы выпускайте нормальные сингловые игры

7
RAMFALL

Ждем очередного закрытия проекта

6
Samson48

Выглядит стильно, крутой арт дизайн, но геймплейно пока не впечатляет.

4
smallhell

Какой-то клон Apex Legends. Понимаю, если бы это было сделано за пачку семечек и год, но ведь это не так...
ApexLegends кстати еще и бесплатная.

1
TypHuk_MaH

до уровня таркова или колды. не дойти...

1
mister dendy

Выглядит как гоvно из жопы The Finals. Спасибо, не надо.

1
saiditsme

Второй раз продать Дестини? Толково! 👍

flaur74

Мде...Такое гумно )))Зачем он нужен не понятно экстракшенов уже достаточно )Они реально это за деньги продавать хотят ? Мне кажется оно даже бесплатно не заинтересует )

Solstice

Помню несколько лет назад Riot показала Valorant, и тогда все прям ядом плевались в монитор и пророчиле игре неизбежную и болезненную смерть. В итоге игра в топах твича и куча удитории.

Посмотрим, что с этим будет...

HKQ

а че все в гневе от игры, есть какой то плохой бекграунд ?

IY1982

остаётся только надеяться, что эта мультиплеерная херь провалится по продажам и количеству игроков и когда-нибудь Банджи вернутся к тому, что когда-то умели делать хорошую игру с сюжетом да и Сони наконец- то откажется от создания и поддержки всей этой срани