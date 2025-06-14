Хермен Хюльст уверен: Marathon не повторит судьбу Concord

После неудачного запуска шутера Concord, Sony всерьёз взялась за пересмотр подхода к своим сервисным играм. Об этом рассказал глава игровых студий компании Хермен Хюльст во время встречи с инвесторами. По его словам, причиной провала Concord стало отсутствие яркой индивидуальности, способной выделить игру на фоне конкурентов. Несмотря на большие усилия разработчиков, проект не смог зацепить аудиторию.

Извлекая уроки из этой неудачи, Sony внедрила жёсткие процессы проверки всех ключевых аспектов разработки — от креативных идей до коммерческих и производственных решений. Эти изменения напрямую касаются и Marathon, нового проекта студии Bungie, чей релиз намечен на 23 сентября 2025 года.

Хюльст подчеркнул, что компания внимательно следит за ходом разработки Marathon. Тестирование альфа-версии уже выявило спорные моменты, однако именно такие ранние фидбеки, по его словам, позволяют улучшать игру ещё до выхода. «Некоторые отзывы были неоднозначными, но это крайне ценно. Постоянное тестирование даёт нам шанс сделать проект максимально качественным», — заявил он.

Несмотря на отмену некоторых других проектов, Sony не отказывается от планов по развитию сервисных игр. Хюльст уверил инвесторов, что компания сосредоточена на создании устойчивого и разнообразного портфолио. В качестве удачных примеров он привёл MLB The Show, Destiny 2 и Helldivers 2.

Ранее Marathon оказался в центре скандала из-за обвинений в плагиате визуальных материалов. Bungie принесла извинения пострадавшей художнице и инициировала внутреннюю проверку всех ассетов.

Sony делает ставку на Marathon как на следующий крупный флагман в сегменте сервисных игр — и, по словам Хюльста, прежние ошибки компания повторить не намерена.