Новые арты шутера Marathon от арт-директора Bungie Джозеффа Кросса

Напомним, что арт-дизайн Marathon по большей части вдохновлен такими футуристичными проектами, как Mirror's Edge и оригинальным аниме «Призрак в Доспехах».

Действие игры происходит на загадочной планете Тау Кита IV, а в роли протагонистов выступают высокоаугментированные солдаты, пустившиеся в неизведанное ради славы и богатства.

Геймплейно, Marathon будет Extraction-шутером, где игроки сражаются друг против друга, собирая лут, перки и уникальные импланты, влияющие на ход сражений. PvE, как в том же Escape From Tarkov пока не заявлено.

Студия наконец покажет плоды своего 8-летней работы завтра в 20:00 по МСК.

Marathon по слухам выходит уже в этом году на PlayStation, Xbox и PC, а после презентации ожидается открытие заявок на закрытый альфа-тест.