Опубликована короткометражка по вселенной Marathon от Bungie

Режиссер Альберто Мьельго, известный по эпизодам для антологии «Любовь, смерть и роботы» и определивший визуальный стиль для «Человек-Паук: Через вселенные», выпустил свое новое творение — короткометражку во вселенной Marathon от Bungie.

В озвучке приняли участие несколько известных актеров, которые поработали над множеством проектов в игровой индустрии — Элайас Туфексис (Адам Дженсен из Deus Ex), Бен Старр (Клайв Росфилд в Final Fatnasy XVI) и Эрику Линдбек (Черная кошка в Spider-Man от Insomniac Games).

Релиз шутера состоится 23 сентября на PS5, Xbox Series S|X и PC. Скоро также пройдет закрытый альфа-тест, на который можно записаться в Discord-канале (сейчас канал закрыт и доступен через заявки).