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Marathon 23.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.5 36 оценок

Опубликована короткометражка по вселенной Marathon от Bungie

Solstice Solstice

Режиссер Альберто Мьельго, известный по эпизодам для антологии «Любовь, смерть и роботы» и определивший визуальный стиль для «Человек-Паук: Через вселенные», выпустил свое новое творение — короткометражку во вселенной Marathon от Bungie.

В озвучке приняли участие несколько известных актеров, которые поработали над множеством проектов в игровой индустрии — Элайас Туфексис (Адам Дженсен из Deus Ex), Бен Старр (Клайв Росфилд в Final Fatnasy XVI) и Эрику Линдбек (Черная кошка в Spider-Man от Insomniac Games).

Релиз шутера состоится 23 сентября на PS5, Xbox Series S|X и PC. Скоро также пройдет закрытый альфа-тест, на который можно записаться в Discord-канале (сейчас канал закрыт и доступен через заявки).

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
deathrocketandme

Альберто псих в хорошем смысле слова. Очень стильный ролик получился.

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VIGITAL1

да сильная штука получилось.Местами даже слишком смелые решения,хорошо что его не заворачивают.

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