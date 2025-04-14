Создатели extraction-шутера Marathon опубликовали минимальные системные требования для закрытого альфа-тестирования

Создатели extraction-шутера Marathon опубликовали минимальные системные требования для грядущего закрытого альфа-тестирования.

Минимальные требования для закрытой альфы:

Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: GTX 1050 Ti (4 ГБ) или RX 5500 XT (4 ГБ)

Место на диске: 6 ГБ

Однако финальные системные требования могут измениться, но уже точно понятно, что игра запуститься даже на слабой конфигурации. К сожалению, закрытое тестирование будет доступно лишь игрокам из США и Канады. Ждём открытого бета-теста для всех.

Релиз 23 сентября.