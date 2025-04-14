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Marathon 23.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.3 41 оценка

Создатели extraction-шутера Marathon опубликовали минимальные системные требования для закрытого альфа-тестирования

Solstice Solstice

Создатели extraction-шутера Marathon опубликовали минимальные системные требования для грядущего закрытого альфа-тестирования.

Минимальные требования для закрытой альфы:

  • Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: GTX 1050 Ti (4 ГБ) или RX 5500 XT (4 ГБ)
  • Место на диске: 6 ГБ

Однако финальные системные требования могут измениться, но уже точно понятно, что игра запуститься даже на слабой конфигурации. К сожалению, закрытое тестирование будет доступно лишь игрокам из США и Канады. Ждём открытого бета-теста для всех.

Релиз 23 сентября.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kamishini1993

Они еще более нишевый жанр не могли выбрать для своей игры?

1
Большая Флейта

Ага, дело в жанре, а не в том, что это выглядит, как вырвиглазное нечто за 40 баксов)

2
Kamishini1993 Большая Флейта

так это прилагается к жанру чтоб еще более отталкивающей сделать игру

2
Нехтер Сеченов Большая Флейта

Еще и не понятно, а нахера они тогда все равно на людей похожи, если они заменяют, себе части на киберимпланты

2