Создатели extraction-шутера Marathon опубликовали минимальные системные требования для закрытого альфа-тестирования

Создатели extraction-шутера Marathon опубликовали минимальные системные требования для грядущего закрытого альфа-тестирования.
Минимальные требования для закрытой альфы:
- Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: GTX 1050 Ti (4 ГБ) или RX 5500 XT (4 ГБ)
- Место на диске: 6 ГБ
Однако финальные системные требования могут измениться, но уже точно понятно, что игра запуститься даже на слабой конфигурации. К сожалению, закрытое тестирование будет доступно лишь игрокам из США и Канады. Ждём открытого бета-теста для всех.
Релиз 23 сентября.
Они еще более нишевый жанр не могли выбрать для своей игры?
Ага, дело в жанре, а не в том, что это выглядит, как вырвиглазное нечто за 40 баксов)
так это прилагается к жанру чтоб еще более отталкивающей сделать игру
Еще и не понятно, а нахера они тогда все равно на людей похожи, если они заменяют, себе части на киберимпланты