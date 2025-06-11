У Marathon проблемы? В Bungie сменился креативный директор прямо накануне релиза

У шутера Marathon от Bungie, похоже, продолжается чёрная полоса. Проект, и без того окружённый спорами — от обвинений в краже графики до недовольства бывших сотрудников — теперь столкнулся с ещё одной тревожной вехой: сменой креативного директора.

Согласно обновлению в LinkedIn, Джулия Нардин, ранее работавшая над Destiny и Marathon как сценарист, в мае 2025 года заняла должность креативного директора. Её повышение может свидетельствовать о перестройке проекта — и это за считаные месяцы до предполагаемого релиза.

Добавим, что недавно стало известно об отмене платного маркетинга Marathon. Это усилило слухи о возможной задержке выхода игры.