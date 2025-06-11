У Marathon проблемы? В Bungie сменился креативный директор прямо накануне релиза

У шутера Marathon от Bungie, похоже, продолжается чёрная полоса. Проект, и без того окружённый спорами — от обвинений в краже графики до недовольства бывших сотрудников — теперь столкнулся с ещё одной тревожной вехой: сменой креативного директора.
Согласно обновлению в LinkedIn, Джулия Нардин, ранее работавшая над Destiny и Marathon как сценарист, в мае 2025 года заняла должность креативного директора. Её повышение может свидетельствовать о перестройке проекта — и это за считаные месяцы до предполагаемого релиза.
Добавим, что недавно стало известно об отмене платного маркетинга Marathon. Это усилило слухи о возможной задержке выхода игры.
В принципе у сони проблемы с восприятием. Пилите ААА, делайте эксклюзивы. Нет надо гнаться за трендами, с опозданием лет в 5. Еще королевскую битву запилите, во хохма будет.
Пароша. Ой, параша.
Конкорд 2.0.