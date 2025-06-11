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Marathon 23.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
4.3 69 оценок

У Marathon проблемы? В Bungie сменился креативный директор прямо накануне релиза

butcher69 butcher69

У шутера Marathon от Bungie, похоже, продолжается чёрная полоса. Проект, и без того окружённый спорами — от обвинений в краже графики до недовольства бывших сотрудников — теперь столкнулся с ещё одной тревожной вехой: сменой креативного директора.

Согласно обновлению в LinkedIn, Джулия Нардин, ранее работавшая над Destiny и Marathon как сценарист, в мае 2025 года заняла должность креативного директора. Её повышение может свидетельствовать о перестройке проекта — и это за считаные месяцы до предполагаемого релиза.

Добавим, что недавно стало известно об отмене платного маркетинга Marathon. Это усилило слухи о возможной задержке выхода игры.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Glukinc

В принципе у сони проблемы с восприятием. Пилите ААА, делайте эксклюзивы. Нет надо гнаться за трендами, с опозданием лет в 5. Еще королевскую битву запилите, во хохма будет.

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Пароша. Ой, параша.

Anton Shvyrkov

Конкорд 2.0.