Узнайте, что представляет собой шутер Marathon в новом видео от Bungie ©

После того, как на PlayStation Showcase был представлен шутер Marathon от Bungie, компания Bungie выпустила обширный видеоролик, содержащий более подробную информацию.

В ролике несколько разработчиков из студии объясняют, чего можно ожидать от игры, которая фокусируется на PvP и предоставляет опыт, в котором игроки формируют постоянный мир своими действиями.

Мы также узнали, что Bungie намерена уйти в тень на "длительный период", пока они сосредоточатся на разработке и игровом тестировании игры. Это означает, что в ближайшее время мы вряд ли услышим что-то новое о Marathon. Тем не менее, мы получаем обещание, что в следующий раз, когда мы услышим об игре, они будут гораздо ближе к релизу и готовы показать геймплей.

Marathon выйдет в будущем для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В игре будет реализована полноценная кросс-игра и поддержка кросс-сохранений.