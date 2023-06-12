Анонсирована загадочная мексиканская метроидвания Mariachi Legends ©

Анонсирована Mariachi Legends, приключенческая детективная Metroidvania от мексиканского разработчика Halberd Studios и издателя Freedom Games, которая выйдет для ПК в Steam, Epic Games Store, а также GOG в 2024 году.

Присоединяйтесь к фантастическому празднованию на карнавале Дня мертвых вместе с детективом Пабло Крузом, который в настоящее время маскируется под игрока на мариачи, чтобы расследовать злое проклятие, нависшее над безмятежным городком Санта-Маскота. Встретьтесь с причудливыми персонажами, докопайтесь до сути жутких тайн и участвуйте в захватывающей битве на мечах, чтобы победить дона Эмилио Обрегона, коррумпированного мэра Санта-Маскоты, подрабатывающего криминальным авторитетом. Найдите предсказанный талисман, призванный пробудить павшую враждебную армию во владении Обрегона.

Исследуйте стильные, но традиционные места Мексики, такие как исторические гасиенды, таверны, церкви и древние руины. Исследуйте улики и зарабатывайте бонусы для предстоящей детективной работы. Выполняйте задания под прикрытием, вдохновленные мексиканской интерпретацией Леди Смерти. Собирайте увлекательные предметы антиквариата, чтобы украсить домашнюю базу. Общайтесь с очаровательными обитателями Санта-Маскоты и выполняйте их задания, чтобы разблокировать новые концовки.

Призовите на помощь надежную кирасирскую саблю, когда сразитесь с быстроногими демонами и загадочными врагами, вдохновленными классическим испанским и ацтекским фольклором. Изучите новые боевые приемы и станьте мастером фехтования с атаками, парированием и защитой или просто используйте окружение, чтобы победить соперников. Застигайте противников врасплох с помощью сверхъестественной способности Ла Сомбра, дарованной Леди Смерть, исчезать и вновь появляться из поля зрения. Умная и точная игра на мечах — ключ к противостоянию подлому Дону.