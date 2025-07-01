Фанаты массово критикуют Mario Kart World на Metacritic

Mario Kart World столкнулась с волной критики – на Metacritic игру массово обрушили негативными отзывами, фанаты недовольны монетизацией и техническими проблемами.

Mario Kart World стала объектом масштабного review-bombing на Metacritic: пользователи обрушили рейтинг игры, оставив тысячи негативных отзывов. Главные претензии фанатов – агрессивная монетизация, технические проблемы и отсутствие нововведений в геймплее.

Игроки отмечают, что система микротранзакций и платных улучшений разрушает привычную динамику Mario Kart, делая прогресс зависимым от вложений. Кроме того, многие жалуются на баги, нестабильную работу серверов и слабую оптимизацию.

В результате пользовательский рейтинг Mario Kart World на Metacritic резко упал, а обсуждения в соцсетях и на форумах наполнены критикой. Nintendo пока не дала официальных комментариев по поводу ситуации, однако волна негатива продолжает нарастать – фанаты требуют изменений и доработки игры.