Фанаты массово критикуют Mario Kart World на Metacritic

Mario Kart World столкнулась с волной критики – на Metacritic игру массово обрушили негативными отзывами, фанаты недовольны монетизацией и техническими проблемами.
Mario Kart World стала объектом масштабного review-bombing на Metacritic: пользователи обрушили рейтинг игры, оставив тысячи негативных отзывов. Главные претензии фанатов – агрессивная монетизация, технические проблемы и отсутствие нововведений в геймплее.
Игроки отмечают, что система микротранзакций и платных улучшений разрушает привычную динамику Mario Kart, делая прогресс зависимым от вложений. Кроме того, многие жалуются на баги, нестабильную работу серверов и слабую оптимизацию.
В результате пользовательский рейтинг Mario Kart World на Metacritic резко упал, а обсуждения в соцсетях и на форумах наполнены критикой. Nintendo пока не дала официальных комментариев по поводу ситуации, однако волна негатива продолжает нарастать – фанаты требуют изменений и доработки игры.
Кто? Кто посмел поставить меньше 10 играм нинтендо? Быстро назвали саои адреса
🤣😂😂
какая к черту монетизация в марио карт ворлд? что за чушь вы копипастите?
Ахахах лол, меня как нинтендо боя дико порвала эта тема про МОНИТИЗАЦИЮ в играх нинки
На телефоне да на телефоне, есть марио ран, официальная игра нинтендо)
Походу урок с Mario Kart Tour они...не до конца усвоили.
Мариобои умнеют, милорд
Капец новости из пальца высасываются.
Дебильное понятие "ревью бомбинг", так подается как будто какие-то негодяи кучкуются а потом организовано бегут засирать хорошие игры...
На деле вышло гвно - люди посмотрели и сказали это гвно. Вот как бы и все...
+ Еще ИИ соперников будто иногда включают читы.
лол они и из 90 баксовой игры умудрились донатную помойку сделать? воистину капиталюги..)