ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mario Kart World 05.06.2025
Аркада, Гонки, От третьего лица
4.6 11 оценок

Фанаты массово критикуют Mario Kart World на Metacritic

Solstice Solstice

Mario Kart World столкнулась с волной критики – на Metacritic игру массово обрушили негативными отзывами, фанаты недовольны монетизацией и техническими проблемами.

Mario Kart World стала объектом масштабного review-bombing на Metacritic: пользователи обрушили рейтинг игры, оставив тысячи негативных отзывов. Главные претензии фанатов – агрессивная монетизация, технические проблемы и отсутствие нововведений в геймплее.

Игроки отмечают, что система микротранзакций и платных улучшений разрушает привычную динамику Mario Kart, делая прогресс зависимым от вложений. Кроме того, многие жалуются на баги, нестабильную работу серверов и слабую оптимизацию.

В результате пользовательский рейтинг Mario Kart World на Metacritic резко упал, а обсуждения в соцсетях и на форумах наполнены критикой. Nintendo пока не дала официальных комментариев по поводу ситуации, однако волна негатива продолжает нарастать – фанаты требуют изменений и доработки игры.

Источник  
14
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
-zotik-

Кто? Кто посмел поставить меньше 10 играм нинтендо? Быстро назвали саои адреса

🤣😂😂

4
PeakyUrias

какая к черту монетизация в марио карт ворлд? что за чушь вы копипастите?

2
Hall_1920

Ахахах лол, меня как нинтендо боя дико порвала эта тема про МОНИТИЗАЦИЮ в играх нинки

2
-zotik-

На телефоне да на телефоне, есть марио ран, официальная игра нинтендо)

1
TerryTrix

Походу урок с Mario Kart Tour они...не до конца усвоили.

Night Driving Avenger

Мариобои умнеют, милорд

2
Рикочико

Капец новости из пальца высасываются.

1
Сережаа

Дебильное понятие "ревью бомбинг", так подается как будто какие-то негодяи кучкуются а потом организовано бегут засирать хорошие игры...

На деле вышло гвно - люди посмотрели и сказали это гвно. Вот как бы и все...

1
TerryTrix

+ Еще ИИ соперников будто иногда включают читы.

Playr One

лол они и из 90 баксовой игры умудрились донатную помойку сделать? воистину капиталюги..)