Атмосферный хоррор Martha Is Dead получит экранизацию

Инди-игра в жанре хоррор Martha Is Dead стала очередной игрой, которая будет адаптирована для полнометражного фильма. Об этом сегодня сообщили итальянский разработчик LKA и британский издатель Wired Productions, которые будут сотрудничать со шведской кинопроизводственной компанией Studios Extraordinaires.

Эта компания, похоже, полностью сосредоточена на экранизации игр: они уже объявили о сотрудничестве с Fallen Leak, чтобы снять фильм по Fort Solis, и с Graewolv Games, чтобы разработать полнометражный фильм по VEIL, недавно анонсированной кооперативной хоррор-тактической игре-шутеру от первого лица.

Лука Далько, основатель и директор LKA, сценарист и дизайнер Martha Is Dead, сообщил об этом в своем заявлении:

Каждый элемент Martha Is Dead был создан с необычайной точностью и тщательностью. Сложность повествования была тщательно спланирована, визуализирована и даже сформирована с учетом кинематографического качества. Воплотить это в жизнь в виде фильма - мечта, ставшая реальностью.

Андре Хедетофт и Андреас Троедссон из Studios Extraordinaires добавили:

Martha Is Dead - это шедевр повествования, в котором мастерски сплетена завораживающая тайна убийства с точки зрения молодой женщины, чего раньше никогда не было. Мы с нетерпением ждем возможности воплотить эту захватывающую историю в жизнь, предложив фанатам и новичкам кинематографический тур-де-форс, оставаясь при этом верными душевной сути игры".

Художественный фильм будет разрабатываться в тесном сотрудничестве с Лукой Далько. Сорежиссерами выступят Андре Хедетофт и Андреас Троедссон.