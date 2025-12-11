Представлен хвалебный трейлер бит-эм-апа Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion, аркадный файтинг в стиле командных сражений, посвящённый золотой эре классических сюжетов и развлечений Marvel, получил хвалебный трейлер с положительными отзывами прессы.

В Marvel Cosmic Invasion издатели Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) и Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim EX) предлагают игрокам собрать свою идеальную команду супергероев и возглавить борьбу за спасение вселенной.

После того, как Dotemu и Tribute Games задали планку для аркадных файтингов своим нашумевшим, многомиллионным хитом Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, они модернизируют нестареющее удовольствие от файтингов, предлагая захватывающие командные бои и многогранное чествование самой культовой вселенной комиксов. Marvel Cosmic Invasion воплощает дух классических персонажей Marvel и предлагает захватывающий экшен, который отлично бы смотрелся на аркадном автомате.