Анонс обновления 2.1 для неофициальной русской озвучки Marvel Rivals

Ребята из «Studia Net» закончили работу над озвучкой для большого обновления мода с русской локализацией для Marvel Rivals. И это не просто слухи, всё почти готово! Они поработали над шестью крутыми героями.

Процент озвучки:

Лунный рыцарь (100%) — полностью озвучен.

— полностью озвучен. Альтрон, Существо, Мистер Фантастик, Человек-паук, Блэйд, Веном (~30%) — озвучена примерно четверть реплик каждого персонажа.

Новая версия мода ещё не вышла. Она на финишной прямой: всё утверждается, добавляется и проверяется. Когда обновление выйдет, мод будет доступен на этом сайте во вкладке «Файлы» или в телеграм-канале студии.