Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.4 405 оценок

Анонс обновления 2.1 для неофициальной русской озвучки Marvel Rivals

Yota3301 Yota3301

Ребята из «Studia Net» закончили работу над озвучкой для большого обновления мода с русской локализацией для Marvel Rivals. И это не просто слухи, всё почти готово! Они поработали над шестью крутыми героями.

Процент озвучки:

  • Лунный рыцарь (100%) — полностью озвучен.
  • Альтрон, Существо, Мистер Фантастик, Человек-паук, Блэйд, Веном (~30%) — озвучена примерно четверть реплик каждого персонажа.

Новая версия мода ещё не вышла. Она на финишной прямой: всё утверждается, добавляется и проверяется. Когда обновление выйдет, мод будет доступен на этом сайте во вкладке «Файлы» или в телеграм-канале студии.

Комментарии: 6
Salad lol

ченазе

Sed_Zel

Эта нам нада

Человек-Анекдот
у Паука шуточки колкие

Опять его шутки за 300 будут...

Madfury

Для тебя только за 1000. Оплата вперёд!

trevl312

А студия пыталась связаться с разработчиками предложить свои услуги озвучивания?

Что бы не мод качать, а официально интегрировать деятельность энтузиастов

Yota3301

Пытались, игнор