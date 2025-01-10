Авторы Marvel Rivals показали атмосферный трейлер нового боевого пропуска

До начала первого сезона в Marvel Rivals остаётся совсем немного времени, и разработчики подготовили сюрприз для поклонников. В игре появится новая карта — Мидтаун, поглощённый вечной тьмой. Игрокам предстоит исследовать знаменитые локации, такие как штаб Фантастической Четвёрки, Центральный вокзал и гигантского робота Stark Sentinel.

Кроме того, был представлен боевой пропуск первого сезона под названием Darkhold. Он предоставит доступ к эксклюзивным скинам для персонажей, включая Енота Ракету, Алую Ведьму, Адама Уорлока, Железного человека, Нэмора, Пени Паркер, Локи, Лунного рыцаря, Магнето и Росомаху.

Цена боевого пропуска приятно удивила геймеров — всего $10, что стало предметом обсуждения в комментариях, где пользователи хвалят разработчиков за доступность платного контента.