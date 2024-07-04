Человек-паук демонстрирует свои способности в новом трейлере Marvel Rivals

Компания NetEase Games, разработчик командного экшена Marvel Rivals, представила геймплейный трейлер, посвящённый одному из самых популярных супергероев — Человеку-пауку. Ролик наглядно демонстрирует набор способностей Питера Паркера, которые обещают сделать его одним из самых динамичных персонажей в игре.
В трейлере можно увидеть, как Человек-паук с лёгкостью перемещается по игровому пространству, используя свои фирменные паутинные приспособления. Он стремительно летает на паутине между зданиями, ловко карабкается по стенам и молниеносно притягивает к себе противников для нанесения сокрушительных ударов. Такой арсенал приёмов несомненно придётся по душе любителям активного и агрессивного стиля игры.
Также интересно отметить, что разработчики присвоили Человеку-пауку максимальный уровень сложности — пять звёзд из пяти возможных. Это решение, вероятно, обусловлено высокой мобильностью персонажа и необходимостью постоянно сближаться с врагами для проведения большинства атак.
Озвучил персонажа Юрий Ловенталь. Этот актёр уже хорошо знаком фанатам как голос Питера Паркера в последних играх Marvel. Ловенталь воплотил образ супергероя в дилогии Spider-Man от Insomniac Games и в тактической ролевой игре Midnight Suns от Firaxis.
Фанаты Marvel и любители многопользовательских экшенов смогут опробовать Человека-паука уже совсем скоро. Закрытое бета-тестирование Marvel Rivals стартует 23 июля и продлится до 5 августа. В ходе теста игрокам будет доступен внушительный ростер из 21 героя. Бета-тест пройдёт на ПК, Xbox Series S/X и PS5.
Честно выглядит всрато