Для Marvel Rivals вышло крупное обновление 4.5

Команда разработчиков Marvel Rivals выпустила масштабное обновление 4.5, которое ознаменовало старт второй половины сезона. Главным героем этого выпуска стал Сорвиголова, готовый навести порядок на полях сражений с помощью своих уникальных способностей.

"Правосудие восторжествует!" - таков девиз Мэтта Мердока, который официально присоединился к постоянно растущему списку героев и злодеев Marvel Rivals. Игроки смогут опробовать его стиль ближнего боя, полагаясь на сверхчувства и знаменитые боевые палки. Вместе с ним открывается и новая глава его личной истории: "Долгая дорога назад".

Также с выходом обновления 4.5 начался новый ограниченный по времени ивент "Нефритовые Свитки К'унь-Луня", во время которого можно заработать эксклюзивные награды:

Костюм для Шторм: Судья Сечжи (бесплатно)

Костюм для Человека-паука: Чёрное и Золотое (премиум)

Костюм для Псайлок: Мимолетная Бабочка (премиум)

Обновление привносит в игру несколько долгожданных улучшений:

Смена фона главного экрана: Теперь вы можете персонализировать стартовый экран игры по нажатию клавиши Z, выбирая понравившийся фон.

Улучшенная эмоция "Волейбол": Популярная групповая эмоция теперь поддерживает взаимодействие сразу между тремя героями.

В магазине игры стали доступны новые наборы:

Набор Сорвиголова 2099 - 1600 юнитов

Набор Халк: Маэстро - 1600 юнитов

Набор с эмодзи Сорвиголова 2099 - 600 юнитов

Ранговая система получила значительное обновление. Среди новых наград за сезонный прогресс:

Костюм "Кредо Шенлуна" для Сорвиголовы за достижение золотого ранга.

Новые рамки для именных табличек на рангах "Бриллиант" и "Платина".

Свежие гербы чести для рангов "Грандмастер", "Небожитель", "Вечность" и Топ-500.

Патч также принес множество технических улучшений:

Улучшены эффекты тумана на карте К'ун-Лун - Сердце Небес.

Переработана система обнаружения неактивных игроков в режиме тренировки, чтобы позволить игрокам свободно общаться в чате и использовать групповые эмоции.

Исправлены проблемы с ультимативной способностью Джеффа и движением Доктора Стрэнджа в условиях нестабильного соединения.

Вселенная Marvel Rivals продолжает эволюционировать, и разработчики обещают в будущем еще больше сюрпризов и изменений.