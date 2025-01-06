Фантастическая четверка вступает в бой в трейлере первого сезона Marvel Rivals

10 января Marvel Rivals открывает свой первый сезон под названием «Eternal Night Falls». Разработчик NetEase Games уже поделился первыми подробностями о сюжетной линии и новых героях. В игре дебютирует Фантастическая четверка: Мистер Фантастик, Невидимая леди, Человк-Факел и Существо.

Сюжет сезона разворачивается в Нью-Йорке, погруженном во тьму из-за мистической катастрофы. Доктор Стрэндж оказывается заперт в Астральной плоскости, а Дракула и Доктор Дум нарушают орбиту Луны, выпуская армию вампиров. Чтобы остановить хаос, герои Marvel объединяют усилия с Фантастической четверкой, используя науку для борьбы с магией.

Marvel Rivals доступна на PlayStation 5, Xbox Series, а также на PC через Steam и Epic Games Store.