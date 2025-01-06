Фантастическая четверка вступает в бой в трейлере первого сезона Marvel Rivals

10 января Marvel Rivals открывает свой первый сезон под названием «Eternal Night Falls». Разработчик NetEase Games уже поделился первыми подробностями о сюжетной линии и новых героях. В игре дебютирует Фантастическая четверка: Мистер Фантастик, Невидимая леди, Человк-Факел и Существо.
Сюжет сезона разворачивается в Нью-Йорке, погруженном во тьму из-за мистической катастрофы. Доктор Стрэндж оказывается заперт в Астральной плоскости, а Дракула и Доктор Дум нарушают орбиту Луны, выпуская армию вампиров. Чтобы остановить хаос, герои Marvel объединяют усилия с Фантастической четверкой, используя науку для борьбы с магией.
Marvel Rivals доступна на PlayStation 5, Xbox Series, а также на PC через Steam и Epic Games Store.
нормуль, сразу 4х героев добавят, а не как в овере по полгода новых героев ждал, ну и баланс в этом сезоне подправят
В овере свои персы со своей историей и т.д., а тут считай всё готовенькое . Да и с таким балансом играют за одних и тех же , какой смысл в куче персов , если играют не всеми .
Каждый выбирает тех, кто ему больше понравился. В этом и есть смысл множество героев.
Вот именно что играют не тем который понравился, а тем который хоть что-то может