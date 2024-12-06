Геройский шутер Marvel Rivals привлек более 440 тысяч игроков в Steam

6 декабря состоялся релиз условно-бесплатного командного экшена Marvel Rivals, созданного студией NetEase Games. Несмотря на недоступность игры в российском Steam, проект привлек впечатляющее количество игроков: в первые часы онлайн превысил 440 тысяч одновременных пользователей, что вывело игру на 25-е место в истории Steam по этому показателю.

На момент публикации у игры 75% положительных отзывов в Steam. Игроки хвалят ярких персонажей, проработанные карты и зрелищные командные механики. Однако основной критике подверглась оптимизация.

Теперь разработчикам предстоит не только исправить технические проблемы, но и поддерживать интерес игроков, чтобы развить этот успех.