Геройский шутер Marvel Rivals привлек более 440 тысяч игроков в Steam

6 декабря состоялся релиз условно-бесплатного командного экшена Marvel Rivals, созданного студией NetEase Games. Несмотря на недоступность игры в российском Steam, проект привлек впечатляющее количество игроков: в первые часы онлайн превысил 440 тысяч одновременных пользователей, что вывело игру на 25-е место в истории Steam по этому показателю.
На момент публикации у игры 75% положительных отзывов в Steam. Игроки хвалят ярких персонажей, проработанные карты и зрелищные командные механики. Однако основной критике подверглась оптимизация.
Теперь разработчикам предстоит не только исправить технические проблемы, но и поддерживать интерес игроков, чтобы развить этот успех.
Поиграл немного в райвалс. Прошел обучалки, побегал по полигону, сыграл против ботов.
Пока я могу сказать, что это реально убийца овервотч. Игра на порядок лучше во всем. Интереснее герои, визуальный стиль, внешка, графика просто космос для пвп шутера, локации клевые, скиллы. По ощущениям очень близко к оверу, но как то красивее, свежее и интереснее.
Конечно для пвп шутера на первом месте баланс, но тут будет видно со временем.
В общем мне игра зашла.
Еще хочу отметить великолепную оптимизацию под геймпад - очень удобно играть и даже поддержка триггеров есть. Короч я кайфанул :)
Обходится проблема в 2 клика :) Я уже скачал установил, сегодня буду играть)
если кто хочет поиграть делайте все по инструкции
1. Авторизуйтесь в клиенте Steam.
2. Перейдите на сайт steamdb.info/app/2767030/ и нажмите на зеленую кнопку Install в правом верхнем углу.
3.Разрешите переход в приложение Steam.
вбей в поисковик "как скачать Marvel Rivals на российский аккаунт стим". Там по первым же ссылкам будет пара рабочих методов. Я воспользовался одним из них - там по ссылке переходишь, кликаешь установить и открывается твой акк стима и всплывашка об установке игры)
нажми win+r и вставь эту ссылку steam://launch/2767030
Да я всё понял, спасибо за информацию.
Молодцы!
Я вот лично всегда считал набор персонажей овервотч кучкой безродных клоунов, и неудивительно, что кучка клоунов Марвел, с довольно таки длинной историей, уделывает первых одной левой.
(вот персонажи в ТФ2, изначально, не были клоунами, с первого взгляда на них было понятно, что они команда жестоких-психов-наемников)
Не смущает, что райвалс почти идентично скопировал персов овера? В плане скиллов и общего стиля, не?
О какой истории идет речь, это героик шутер, со слизанными механиками и картами из овера и еще пары игр?
Просто райвалс потенциально неплоха как альтернатива, но мы это еще посмотрим
Ни капли не смущает, ведь не об этом речь.
Яж сравниваю медийную популярность. Марвеловские клоуны существуют уже больше 50 лет. Им достаточно иметь хотя бы такую же или даже чуть хуже по качеству игру как овервотч, и будет успех.
(я так и не смог заставить себя захотеть сыграть в овервотч именно из-за отталкивающего набора персонажей. Там конечно есть красивенькие девочки, но не играть за них, ни стрелять в них не хочется)
Но и верно, что у овервотча качество очень высокое. Сомнения, что китайцы смогут поддерживать такое столько же времени, очень уместны и справедливы.
именно поэтому игры по комиксам в большинстве своем продаются крайне плохо...овервотч мертв благодаря близард и если уж ты сравниваешь то сравнивай игры на выходе
Скажите об этом серию Batman Arkham (Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins и Arkham Knight). Также стоит упомянуть The Punisher (2005) и серию Marvel vs. Capcom.
ага, а потом вспомним Мстителей или Отряд самоубийц. Если игра не очень, то супергерои не спасут
Надо будет попробовать игру.
Неплохой старт.
Надеюсь, игра не выдохнется через месяц.
Сразу как только его впервые увидел, подумал что блин круто! Стильно, красиво, персонажи хорошо сделаны, бабы привлекательные, мужики крутые, близко к комиксам -- но все, повсюду, на всех сайтах в комментах игру обсирали. "Дешевка, г*вно!" Не понимаю почему. Я в такое не играю, но чисто визуально игра смотрится великолепно. ЕСЛИ бы я в такое играл, то эта игра была бы у меня во главе приоритетов.
Просто когда сыграешь пару матчей, имея за плечами опыт первого Овервотча, то эта игра действительно покажется его дешёвой копией, хоть и во многих аспектах Rivals лучше второго Овера. Её главная проблема сейчас это скудность режимов и скучность геймплея. Она по факту играется как Паладины, хоть и технически приятнее них.
Ну ясное дело что сервера вряд ли закроются как эт было с серверами "Marvel's Avengers"
Во первых, обойти это не проблема. Во вторых, спокойно устанавливается с офф сайта // Frideric Gear
Пока скучно в неё играть. Хотелось бы больше интерактива на карте, красивее графику и эффекты, больше режимов. Понимаю, что игра только на старте, но надо было хотя-бы 3-5 аркадных режимов замутить, а то эти быстрые матчи и мм приедаются моментально. Один аркадный режим -это по сути deathmatch. И всё, больше ничего нет. Донат кстати конский, примерно 50 баксов за бп с таксебешными скинами.
Какое же там свестоперделие происходит. Тупа клон овера, что хорошо. Даже функции все на тех же клавишах, скины, анимации, лучшие моменты. И тема жоп раскрыта полностью.
Ну и славно. Хорошо что разработчики беспокоятся обо мне и сами защищают меня от очередной соевой марвелофигни, которая сдохнет как всякие марвелс авенжерсы в течении года.
Вам так сложно решить проблему? :-)
https://steamdb.info/app/2767030/
Нажимаете на красную кнопку "Install" и вперёд.
У меня появилась эта игра в моём библиотеке Steam