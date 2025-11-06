Marvel Rivals намекает на появление Роуг и Гамбита

Похоже, в шутере Marvel Rivals готовится пополнение — внимательные игроки уверены, что следующими героями станут легендарные мутанты Роуг и Гамбит, одна из самых известных пар во вселенной Людей X.

Подозрения появились после того, как разработчики из NetEase опубликовали загадочное изображение в свежих патчноутах: едва различимый силуэт двух героев на фоне жёлтого цвета. Но понадобилось меньше минуты, чтобы фанаты, повысив контраст изображения, разглядели характерные черты — кожаную куртку и пышные кудри Роуг, а также длинный плащ и «карточное» снаряжение Гамбита.

Пока неизвестно, какими будут способности героев. Гамбит, скорее всего, сохранит свою фирменную механику с взрывающимися картами, а Роуг может получить суперсилу и способность к полёту. Однако фанаты не исключают, что разработчики попытаются реализовать её культовую способность впитывать силы других героев, что стало бы уникальной механикой для проекта.

Официального подтверждения появления пары пока нет, но намёк NetEase оказался достаточно очевидным — и судя по реакции фанатов, добавление романтичной и взрывной парочки в Marvel Rivals станет одним из самых ожидаемых событий ближайших обновлений.