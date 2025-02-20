Marvel Rivals преодолела отметку в 40 миллионов игроков

Компания NetEase поделилась свежими данными о своей игре Marvel Rivals. По ее словам, количество игроков супергеройского экшена превысило 40 миллионов по всему миру.

Marvel Rivals удалось достичь этой отметки всего за два с половиной месяца. Игра вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series 6 декабря 2024 года и с того момента продолжает набирать популярность.

На текущий момент точный доход игры неизвестен, так как NetEase не раскрывает финансовые данные по проекту. Однако, учитывая динамику роста аудитории, можно предположить, что прибыль Marvel Rivals продолжает стремительно расти.