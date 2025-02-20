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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 296 оценок

Marvel Rivals преодолела отметку в 40 миллионов игроков

butcher69
Новости

Компания NetEase поделилась свежими данными о своей игре Marvel Rivals. По ее словам, количество игроков супергеройского экшена превысило 40 миллионов по всему миру.

Marvel Rivals удалось достичь этой отметки всего за два с половиной месяца. Игра вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series 6 декабря 2024 года и с того момента продолжает набирать популярность.

На текущий момент точный доход игры неизвестен, так как NetEase не раскрывает финансовые данные по проекту. Однако, учитывая динамику роста аудитории, можно предположить, что прибыль Marvel Rivals продолжает стремительно расти.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
JohnTornton

невыдуманные истории о которых невозможно молчать

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Tiger Goose

Нужно отменить запрет на модификации для скинов.

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