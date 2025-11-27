ЧАТ ИГРЫ
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.4 430 оценок

Marvel Rivals запускает масштабные баталии 18 на 18 на Grand Garden

butcher69 butcher69

Разработчики шутера Marvel Rivals представили трейлер нового игрового режима, который станет доступен игрокам уже завтра. Он предлагает грандиозные сражения 18 на 18 на карте Grand Garden — футуристическом дворце с шахматными залами, где каждый уголок превращается в арену хаотичных битв.

Как показано в ролике, ограниченное пространство значительно усложняет манёвренность: герои буквально «как сельди в бочке» ищут возможность передвижения, одновременно уворачиваясь от атак противников и нанося собственные удары. Особенно опасны в таких условиях способности с действием по площади — даже малейшая ошибка может стоить всей команды. Игрокам придётся постоянно менять позиции и стратегически использовать возможности каждого персонажа, чтобы удерживать инициативу на поле боя.

Grand Garden вступает в бой - Marvel Rivals совсем скоро получит впечатляющую новую карту

В настоящее время в Marvel Rivals идёт пятый сезон «Love is a Battlefield», посвящённый отношениям Гамбита и Шельмы. Сюжет сезона рассказывает о том, как злые силы сорвали свадьбу героев, вырвав этот день из временной линии, и теперь Гамбиту предстоит рискованное ограбление, чтобы восстановить всё на свои места.

Помимо нового режима, утечка информации намекает на появление «Чёрного рынка» — магазина, где игроки смогут приобрести старые скины по значительным скидкам, пополняя коллекцию любимых персонажей. Новый режим обещает не только масштабные сражения, но и стратегическую глубину, где каждая ошибка может стать роковой.

Grand Garden станет настоящим испытанием для фанатов Marvel Rivals, проверяя командную работу и реакцию на хаотичные боевые столкновения, а также открывая новые возможности для зрелищного и напряжённого геймплея.

