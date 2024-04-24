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Marvel Rivals 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
4.2 20 оценок

Названа дата альфа-теста Marvel Rivals

Solstice
Новости

Закрытое альфа-тестирование Marvel Rivals на PC стартует уже 10 мая 2024 года. Дату начала раскрыли в свежем тизере, посвященном одному из персонажей — Локи.

Подать заявку на участие можно по ссылке. Сколько времени будет длиться альфа-тестирование, пока не сообщается. Геймеры смогут опробовать свыше двенадцати героев, в том числе Черную Пантеру, Человека-паука, Магнето и Алую Ведьму.

Цель грядущего тестирования — проверить работу механик игры, выявить и устранить ошибки, а также получить отзывы от первых пользователей. Приглашения участникам разошлют по электронной почте.

Marvel Rivals — командный PvP-шутер от третьего лица в духе Overwatch, разрабатываемый командой NetEase Games. Дата выхода еще не объявлена, но уже известно, что в игре будут русскоязычные субтитры и интерфейс.

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